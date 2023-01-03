Самое ожидаемое объявление года. Стало известно, кто станет новым главой Eesti Energia

Председатель совета Eesti Energia Анне Мере сказала, что Андрус Дурейко выделился на конкурсе благодаря очень хорошим лидерским качествам и опыту управления крупной компанией, также его сильной стороной является энергетическое образование.

„Я очень рада, что Андрус Дурейко присоединится с апреля к команде Eesti Energia. Андрус обладает исключительно высокими аналитическими способностями, способен предвидеть и оценивать возможные риски и видеть потенциал. При этом Андрус – командный игрок, который всегда следует принципу совместной деятельности, ценностям и помогает другим реализовать их потенциал“, – сказала Мере.

Андрус Дурейко благодарен за доверие присоединиться к команде Eesti Energia во время кризиса, подобного которому никогда раньше не было ни в Эстонии, ни в Европе.

„Моя цель как председателя правления Eesti Energia – продолжать реализацию амбициозной стратегии и успешно вести компанию через кризис и предстоящие изменения.

Понятно, что энергетический сектор ждут серьезные изменения. Чтобы справиться с ними, важно внедрять новые технологии, увеличивать долю дигитализации, создавать новые производственные мощности и уменьшать углеродный след. Это очень большой вызов“, – описал Дурейко.

Он верит, что предыдущий опыт управления быстрым процессом изменений в сфере мобильной связи поможет сделать внедрение решений будущего в энергетическом секторе максимально плавным как для клиентов, так и для работников Eesti Energia.

„Я убежден, что знания и опыт управления изменениями, которые я привнесу из Ericsson, помогут и Eesti Energia лучше справляться с вызовами“, – сказал Дурейко.