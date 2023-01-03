ФОТО | Сильный снегопад создает хаос на дорогах. Без электричества остались тысячи клиентов

От Центральной Эстонии к северу снегопад очень интенсивен и продолжается. В густом снегопаде видимость ограничена и дорожные условия плохие. На второстепенных шоссе могут встречаться заносы и дороги труднопроходимы. Скорости движения на основных шоссе из-за сложных условий намного ниже, и следует считаться со значительно большей затратой времени.

На юге Эстонии дорожные покрытия между полосами движения заснежены и местами обледенели. В Южной Эстонии утром усиливается юго-западный и западный ветер порывами 15-20 м/с, на побережье Рижского залива порывами до 23 м/с. В районах с порывами могут падать на дороги деревья и ветки.

Департамент транспорта советует избегать движения в нынешних погодных условия. По прогнозу снегопад стихнет только около полудня. Если запланировать поездку на более позднее время невозможно, то водителю следует быть чрезвычайно осторожным и выбирать соответствующий дорожным условиям стиль езды. Максимальная разрешенная скорость не является обязательной для участников движения. Двигаясь по шоссе в метель, следует держать безопасную дистанцию и избегать обгонов.

За дорожными условиями можно следить на портале Tarktee.ee.

Снегопад стал причиной отключений электроснабжения во многих местах в Эстонии. Самые масштабные отключения в Харьюмаа, где по состоянию на утро без электричества приблизительно 2600 клиентов. Большое количество снега на деревьях делает ветки тяжелыми, и они ломаются и наносят много повреждений. Большое количество клиентов обусловлено тем, что перебои в густонаселенных районах, таких как волости Куусалу, Раэ и Ания.