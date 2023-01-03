ФОТО | Сильный снегопад создает хаос на дорогах. Без электричества остались тысячи клиентов(19)
Во вторник рано утром государственные дороги в Центральной, Северной, Восточной и местами в Западной Эстонии заснежены, на дорогах встречаются заносы. Департамент транспорта советует водителям тщательно обдумать свои поездки и по возможности отложить их, поскольку дорожные условия сложные.
От Центральной Эстонии к северу снегопад очень интенсивен и продолжается. В густом снегопаде видимость ограничена и дорожные условия плохие. На второстепенных шоссе могут встречаться заносы и дороги труднопроходимы. Скорости движения на основных шоссе из-за сложных условий намного ниже, и следует считаться со значительно большей затратой времени.
На юге Эстонии дорожные покрытия между полосами движения заснежены и местами обледенели. В Южной Эстонии утром усиливается юго-западный и западный ветер порывами 15-20 м/с, на побережье Рижского залива порывами до 23 м/с. В районах с порывами могут падать на дороги деревья и ветки.
Департамент транспорта советует избегать движения в нынешних погодных условия. По прогнозу снегопад стихнет только около полудня. Если запланировать поездку на более позднее время невозможно, то водителю следует быть чрезвычайно осторожным и выбирать соответствующий дорожным условиям стиль езды. Максимальная разрешенная скорость не является обязательной для участников движения. Двигаясь по шоссе в метель, следует держать безопасную дистанцию и избегать обгонов.
За дорожными условиями можно следить на портале Tarktee.ee.
Снегопад стал причиной отключений электроснабжения во многих местах в Эстонии. Самые масштабные отключения в Харьюмаа, где по состоянию на утро без электричества приблизительно 2600 клиентов. Большое количество снега на деревьях делает ветки тяжелыми, и они ломаются и наносят много повреждений. Большое количество клиентов обусловлено тем, что перебои в густонаселенных районах, таких как волости Куусалу, Раэ и Ания.
„Комплектуются дополнительные бригады в Харьюмаа, которые направляются на помощь уже имеющимся устранять повреждения. Но поскольку погода по-прежнему изменчивая и снега прибавляется, то ликвидация повреждений сложная с точки зрения безопасности. Центр управления работает в увеличенном составе, чтобы как можно быстрее ликвидировать повреждения, и мы надеемся восстановить электроснабжение клиентам к сегодняшнему вечеру“, - прокомментировал руководитель подразделения центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.
Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроснабжения через приложение MARU. Оно позволяет быстрый обмен информацией между клиентом и Elektrilevi в случае перебоев в электроснабжении. За текущей информацией о количестве и районах отключений можно следить на карте отключений Elektrilevi.