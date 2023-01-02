Экономика
02.01.2023, 19:00

Банк Эстонии предупреждает: расходы политиков всем нам дорого обойдутся

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„Пособия - не манна небесная“
"Как налогоплательщики и избиратели, мы должны понимать, что все эти льготы и привилегии, которые предлагают нам политики, на самом деле берутся из наших собственных денег. Это не раздаваемая политиками манна небесная", - говорит глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.
"Как налогоплательщики и избиратели, мы должны понимать, что все эти льготы и привилегии, которые предлагают нам политики, на самом деле берутся из наших собственных денег. Это не раздаваемая политиками манна небесная", - говорит глава Банка Эстонии Мадис Мюллер.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

При нынешних темпах экономики через десять лет Эстонии придется выплачивать около миллиарда евро в год только в виде процентных расходов, предупреждает Банк Эстонии. Это 700 евро на человека в год.

Мадис Мюллер, управляющий Банком Эстонии, говорит, что только на выплату процентов уйдет примерно столько же, сколько на внутреннюю безопасность, то есть на полицию и спасательные службы. В настоящее время это не так.

„С точки зрения расходов эстонское государство постоянно живет не по средствам“, - считает Мюллер.

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