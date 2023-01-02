02.01.2023, 19:00
Банк Эстонии предупреждает: расходы политиков всем нам дорого обойдутся(23)
„Пособия - не манна небесная“
ФОТО: | Delfi Meedia
При нынешних темпах экономики через десять лет Эстонии придется выплачивать около миллиарда евро в год только в виде процентных расходов, предупреждает Банк Эстонии. Это 700 евро на человека в год.
Мадис Мюллер, управляющий Банком Эстонии, говорит, что только на выплату процентов уйдет примерно столько же, сколько на внутреннюю безопасность, то есть на полицию и спасательные службы. В настоящее время это не так.