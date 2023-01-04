Заплатила пожизненной инвалидностью за 2 кроны: что делать, если ваш ребенок ворует, и как с ним об этом говорить

„Все началось с того, что дочка, которая плачет исключительно в крайних случаях, внезапно на кассе магазина устроила сильнейшую истерику. Я была в шоке, ни слова не поняла из того, что она пыталась мне объяснить. Когда мы вышли из магазина, я с огромным трудом сквозь ее слезы разобрала, что она попыталась что-то утащить, но потом испугалась и выложила это обратно у кассы. Теперь она боится, что ее в тюрьму или в детский дом отправят“ - рассказывает женщина. Вместо того, чтобы наказать или накричать, мама поступила по-другому - похвалила ребенка за то, что та нашла смелость и во всем призналась.

„Обняла, похвалила за честность, сказала, что все равно ее люблю, что в детстве порой так же поступала и что многие дети проходят/проходили через это. Предложила ей такой вариант: „Давай буду лучше смотреть за тобой и не отпускать одну, раз у тебя внутри такой вредный соблазн живет, из-за которого ты кладешь в карман вещи“. Семья у нас благополучная, никогда ничего такого ни за кем не замечалось, дети карманными деньгами не обделены, по возможности всегда даю им мелочь из магазина. С ситуацией столкнулись впервые в жизни, именно поэтому и стало шоком - что побудило ее, откуда такое желание?“