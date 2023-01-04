Заплатила пожизненной инвалидностью за 2 кроны: что делать, если ваш ребенок ворует, и как с ним об этом говорить(3)
Жительница Таллинна V. (пожелала остаться анонимной) столкнулась с непростой ситуацией - ее шестилетняя дочка попыталась совершить кражу в магазине. Оказалось, что и сама мама когда-то прошла через это. Что делать родителям в такой ситуации? И нужно ли давать детям карманные деньги, чтобы у них не было соблазна получить желаемое другим способом? В трудном вопросе разбирался RusDelfi.
„Все началось с того, что дочка, которая плачет исключительно в крайних случаях, внезапно на кассе магазина устроила сильнейшую истерику. Я была в шоке, ни слова не поняла из того, что она пыталась мне объяснить. Когда мы вышли из магазина, я с огромным трудом сквозь ее слезы разобрала, что она попыталась что-то утащить, но потом испугалась и выложила это обратно у кассы. Теперь она боится, что ее в тюрьму или в детский дом отправят“ - рассказывает женщина. Вместо того, чтобы наказать или накричать, мама поступила по-другому - похвалила ребенка за то, что та нашла смелость и во всем призналась.