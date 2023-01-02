Прощание с Эдгаром Сависааром состоится в четверг в концертном зале „Эстония“

Все желающие смогут попрощаться с Сависааром начиная с 9:15 утра. Церемония, состоящая из музыкальной части, прощальных речей и богослужения, начнется в 11 часов.

В 12 часов траурный кортеж отправится к месту захоронения на кладбище Вынну.

Оставлять записи в книге соболезнований можно сегодня, завтра и послезавтра с 9 до 17 часов по адресу Рахукохту, 3, Таллинн. В четверг книга будет находиться в концертном зале „Эстония“. На сайте valitsus.ee/kaastunne открыта книга соболезнований и в электронном формате.

Местом последнего пристанища Эдгара Сависаара станет кладбище Вынну.

„Он всегда хотел лежать вместе со своими родителями на кладбище Вынну“, - сказала Delfi бывшая жена Сависаара Вилья Тоомаст.

На этом кладбище покоятся его родители, бабушка и дедушка, брат и сестра. „Мои самые близкие“, - так в 2015 году Эдгар Сависаар подписал фотографию в соцсетях после посещения их могил.