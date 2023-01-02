Звезда белорусского тенниса: мы просто спортсмены и политикой не занимаемся

В прошлом году организаторы Уимблдонского теннисного турнира не допустили к соревнованиям российских и белорусских теннисистов. По словам Соболенко, это было ужасное решение, которое ничего не изменило в отношении войны в Украине.

„Это действительно ужасно, потому что на самом деле никто не поддерживает войну. Никто. Проблема в том, что мы об этом должны говорить вслух. Но зачем кричать об этом на каждом углу? Это никак не поможет. Мы это никак не контролируем“, – цитирует Соболенко theage.com.au.

Спортсменка очень расстроена из-за того, что спорт мешают с политикой, так как ситуацию это не меняет.

„Мы просто спортсмены, занимающиеся своим видом спорта. Вот и все. Мы не политики. Если бы все мы могли что-то сделать, мы бы это сделали, но у нас нет никакой возможности. Они запретили нам участвовать на Уимблдоне, и что это изменило? Ничего. Но запрет по-прежнему существует, и это самая грустная часть этой ситуации“, – сказала теннисистка.

„Это было тяжелое время. Я была очень разочарована их решением. Я прекрасно провела время в Майами, но мне очень не хватало людей, потому что атмосфера на Wimbledon просто потрясающая. Я очень надеюсь, что сыграю там в 2023 году. Чтобы увидеть людей. Почувствовать эту атмосферу“, – добавила Соболенко.

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