Михаил Лотман: "Я чувствую жгучий стыд и ответственность за то, что делает Россия“

Нужно ли нам различать народ и правительство? Даже в авторитарной системе народ несет ответственность?

Это - позиция с одной стороны, Томаса Манна, а с другой стороны, хочу напомнить Аристотеля, который писал, что „человек, который не живет политической жизнью и не чувствует ответственности за политическое устройство, это не человек: это или Бог, или животное“. Я не хочу говорить о гражданах России как о животных, потому что ясно, что нельзя о них говорить как о Богах.

Я член эстонской националистической партии, эстонский гражданин, как член русской культуры я чувствую жгучий стыд и ответственность что, что Россия делает. Я ответил отказом на просьбу написать небольшую заметку о Достоевском для театральной постановки „Записки из подполья“. Я ответил отказом, потому что сейчас для меня совершенно невозможно даже косвенным образом как-то быть пропагандистом русской культуры.

Напоминаете жест Милана Кундеры, который отказался после вторжения советских танков в Прагу ставить „Идиота“.

У нас разные немного позиции. Он отказывался от чужого, а для меня Достоевский - не чужой.

Ответственность в таком случае должна наступать по паспорту или по принадлежности к культуре?

Об этом писал Ясперс в споре с Анной Арен. Она считала, что коллективной ответственности быть не может, потому что если все виноваты, то значит никто не виноват. А Ясперс ей отвечает, что вопрос коллективной ответственности индивидуален. То есть, нельзя Ясперса обвинять в том, что он виноват, потому что немец. Но Ясперс имеет право - и это его гражданская доблесть - говорить „я виноват, потому что я немец“. Также и я чувствую вину из-за принадлежности к русской культуре.

То есть, эта ответственность индивидуально должна быть каждым человеком осознана и взята на себя? Или она может быть назначена какой-то внешней силой?

Некой внешней силой она может быть назначена - только если человек сам совершил какие-то преступления.шил какие-то преступления.