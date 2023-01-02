02.01.2023, 12:02
Страх сплотил: кошка и собака спрятались от фейерверка под капотом чужого автомобиля(5)
ФОТО: | Õhtuleht
Лай перепуганной собаки навел спасателей на след животных, прячущихся от фейерверка.
1 января в 14:52 на улице Койду города Кунда волости Виру-Нигула потребовалась помощь спасателей. По словам звонившего в центр тревоги, он услышал лай собаки из припаркованного автомобиля.
Спасатели вытащили из-под капота машины маленькую собаку и кошку. Вероятно, животные попали туда из-за страха перед фейерверками.