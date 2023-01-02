6127 погибших. Завтра минутой молчания почтут память павших в Освободительной войне

Соглашение о перемирии предусматривало прекращение боевых действий на фронте между Эстонией и Советской Россией 3 января 1920 года в 10 часов 30 минут. 2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, и Освободительная война закончилась победой Эстонии.

Каждый год 3 января в 10:30, когда вступает в силу перемирие, проводится минута молчания в память о тех эстонцах и иностранцах, которые сражались в Освободительной войне и отдали свои жизни за свободу Эстонии. В то же время 3 января является днем ​​эстонского флага в связи с Днем памяти участников Освободительной войны. Все государственные и муниципальные органы, публичные юридические лица и жители поднимают эстонский флаг.