Ратас в новогоднем поздравлении: ушедший год был тяжелым, но 2023 должен стать поворотным

В новогоднем поздравлении в эфире ETV Ратас поблагодарил жителей страны за то, что на протяжении прошлого года они помогали как своим близким, так и незнакомым людям. Добрых поступков, по словам Ратаса, в минувшем году было особенно много. „Мир вокруг нас за год сильно изменился. В день празднования 104-й годовщины независимости Эстонской Республики реальностью стала ситуация, которая, мы надеялись, никогда не повторится. Развязанная Россией война в Украине уничтожила многое, но не самое важное – надежду и добросердечность вокруг нас. Мы не должны позволить апатии от войны погасить это пламя“, – сказал Ратас и призвал всех и в новом году делать все во имя мира, безопасности и лучшего будущего для наших детей и внуков в Эстонии, Европе и во всем мире.

Ратас отметил, что прошлый год ознаменовали многочисленные кризисы: в сфере здравоохранения, безопасности, энергетики, экономики и миграции. Мы были вынуждены принять ряд крайне тяжелых решений и заново оценить наши возможности. „Никто не мог сказать, что будет завтра. Но задача государственных деятелей – создавать уверенность, а не прибавлять страхов и неопределенности“, – сказал он.

Ратас призвал всех использовать оставшиеся до выборов в Рийгикогу месяцы для рассмотрения возможных сценариев будущего, чтобы понять, в какой именно Эстонии мы хотели бы жить. „Каждый из нас должен обдумывать, обсуждать, анализировать, оценивать и наблюдать. Это не всегда просто, но это необходимо. Вместе мы должны найти способ, как преодолеть препятствия на нашем пути, как не сбиться с него и не споткнуться. В сложившейся ситуации мы не можем позволить себе глупых ошибок или промедлений. Мы не имеем права закрывать глаза на возможные решения“, – сказал спикер Рийгикогу и добавил, что пусть целью в новом году станет поиск мудрости и единогласия, необходимых для того, чтобы сделать наше общество более сильным и сплоченным; чтобы стать достаточной опорой для тех, кто все больше страдает от кризисов и на ком эти удары сказываются больнее.