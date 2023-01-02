В бесплатном детском лагере девочки будут изучать энергетику

Бесплатный лагерь пройдет в рамках образовательного проекта Enerhack. В нем зарегистрировались более 300 участниц в возрасте от 7 до 18 лет. Это не первый подобный проект Enerhack. Так, летом 2022 года эта команда организовала энергетический лагерь для школьников в Таллинском Техническом Университете. Тогда в нем приняли участие почти 1500 детей!

„Главная цель лагеря — дать девочкам необходимые знания и навыки в области энергетики и инженерии, а также вдохновить их для дальнейшего изучения технических наук. Учебная программа лагеря состоит из практических опытов (строительство ветрогенератора, производство водорода, изучение процесса горения и многое другое), уроков шахмат. Перед участницами учебного лагеря выступят приглашенные лекторы-женщины - например, Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, министр культуры Пирет Хартман, ведущий инженер строительства морских ветряных парков Бела Андреева из Голландии“, - говорит Игорь Крупенский, руководитель и сооснователь образовательного проекта Enerhack.

Лагерь пройдет на русском и эстонском языках. Участие в лагере бесплатное на основании предварительной регистрации. На данный момент регистрация закончена. Более подробно с программой лагеря можно ознакомиться по ссылке: https://enerhack.camp/ru

Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов: бесплатный энергетический лагерь для 1500 детей

30 курсов для более чем 700 инженеров (с участием 89 топ-лекторов из 25 стран - Эстония, Скандинавия, Европа, Азия, Ближний восток)

уроки по энергетике в двух школах (Таллинн и Нарва)

10 учебных занятий (по энергетике) для детей

25 экскурсий детей на энергетические объекты по всей Эстонии