В бесплатном детском лагере девочки будут изучать энергетику(1)
Со 2 по 7 января в Таллиннском Техническом университете пройдет лагерь для девочек на тему энергетики Enerhack Camp. Цель лагеря — вдохновить и познакомить девочек с энергетикой и выдающимися женщинами-инженерами. В качестве лекторов на мероприятии выступят еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и министр культуры ЭР Пирет Хартман.
Бесплатный лагерь пройдет в рамках образовательного проекта Enerhack. В нем зарегистрировались более 300 участниц в возрасте от 7 до 18 лет. Это не первый подобный проект Enerhack. Так, летом 2022 года эта команда организовала энергетический лагерь для школьников в Таллинском Техническом Университете. Тогда в нем приняли участие почти 1500 детей!
„Главная цель лагеря — дать девочкам необходимые знания и навыки в области энергетики и инженерии, а также вдохновить их для дальнейшего изучения технических наук. Учебная программа лагеря состоит из практических опытов (строительство ветрогенератора, производство водорода, изучение процесса горения и многое другое), уроков шахмат. Перед участницами учебного лагеря выступят приглашенные лекторы-женщины - например, Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, министр культуры Пирет Хартман, ведущий инженер строительства морских ветряных парков Бела Андреева из Голландии“, - говорит Игорь Крупенский, руководитель и сооснователь образовательного проекта Enerhack.
Лагерь пройдет на русском и эстонском языках. Участие в лагере бесплатное на основании предварительной регистрации. На данный момент регистрация закончена. Более подробно с программой лагеря можно ознакомиться по ссылке: https://enerhack.camp/ru