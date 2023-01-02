Все в дело! Собранные в Кристийне старые рождественские ели пойдут на производство тепла и электроэнергии
Управа района Кристийне в сотрудничестве с Utilitas и SLG Energy соберет с 4 по 16 января старые рождественские ели жителей, чтобы использовать их повторно и произвести для домов экологически чистое тепло и электроэнергию.
4 января в районе Кристийне начнется кампания по сбору старых рождественских ёлок, в рамках которой жители смогут бесплатно доставить использованные ели в пункты сбора. Кампания продлится до 16 января, после чего ели будут отправлены на когенерационную станцию Utilitas в Таллинне. В котлах станции ели будут преобразованы в зеленую электрическую и тепловую энергию.
„Тем, у кого дома есть печь для отопления, легче избавиться от ели. К сожалению, каждый год мы также видим печальную ситуацию, при которой рождественские ели еще долгое время после праздников стоят возле мусорных контейнеров. Каждый житель может исправить это, доставив ёлку в пункт сбора. Благодаря этому впоследствии будет создана зеленая энергия, - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и добавил: - В этом году мы собираем ели в большем количестве мест, чем в прошлом году. Мы стремимся, чтобы пункты сбора находились рядом с как можно большим количеством многоквартирных домов, обеспечивая, таким образом, жителям более удобную возможность сдачи рождественской ели“.
Пункты сбора рождественских елок в районе Кристийне:
1. ул. Кулднока 12a (рядом с ул. Кулднока 8)
2. ул. Тедре 77a (совместный двор улиц Тедре 77, Моони 60 и Кулднока 17)
3. ул. Кирси 8a (за домом Кирси 6)
4. ул. Сыстра 1а (совместный двор улиц Вялья 8 и Сыстра 6)
5. ул. Эндла 49б (двор Эндла 51)
6. Внутренний двор ул. Винди 18б (двор улиц Нымме теэ 23 и Винди 18а)
7. ул. Котка 24а (рядом с ул. Котка 24)
8. ул. Сеэби 30а (рядом с Сеэби 32)
9. рядом с ул. Алаяма 1, неподалеку от ж/д остановки „Ярве“
10. ул. Энергия 2б (рядом с Энергия 4 и 6)
11. Палдиски мнт 65б (рядом с Эндла 94)
12. ул. Нымме теэ 52 (парк Ряэгу со стороны улицы Тюве)
13. ул. Тедре 58
Ели должны быть без украшений и любых упаковок! Запрещается приносить другой мусор в места сбора елей.
Сбором и переработкой елей занимается SLG Energy. Utilitas производит новую экологически чистую энергию для жителей из измельченной древесины, изготовленной из старых елей.
Рождественские ели также принимают в качестве садовых и ландшафтных отходов в пунктах переработки отходов Пярнамяэ, Рахумяэ, Пальяссааре и Пяэскюла, информацию о которых можно найти здесь: www.prugi.ee. Кроме того, квартирные товарищества могут самостоятельно заказать вывоз старых елей у местных перевозчиков мусора.