Новогоднее чудо! Жители Эстонии вместе с Maxima исполнили желания более 2000 детей
Проведенная в 13-й раз благотворительная кампания „Дерево ангелов“, которая проходила в сотрудничестве Maxima и местных самоуправлений, и на этот раз оказалась успешной. Добрые жители Эстонии очень быстро исполнили желания о подарках более 2000 детей.
„Уже 13 лет подряд перед Рождеством мы проводим благотворительный проект „Дерево ангелов“, с помощью которой посетители наших магазинов могут исполнить заветные желания детей, чьи семьи не имеют возможности в этом году сделать ребенку подарок“, – сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Марис Киви. По ее словам, этот год также показал, что жители Эстонии уже знают и ожидают возможности принять участие в благотворительном проекте „Дерево ангелов“.
Уже в первую неделю кампании большая часть желаний о подарках была собрана с деревьев ангелов в магазинах Maxima и возвращена вместе с подарками. В магазинах люди очень часто спрашивали о возможности сделать подарки даже после окончания проекта. „Мы очень благодарны всем добрым жителям Эстонии, которые думают об исполнении заветных желаний детей во время праздников“, – подчеркнула Киви. Дети помладше больше всего желали получить различные игрушки и зимнюю одежду, подростки и молодежь хотели получить косметику, наушники и средства гигиены.
За последние 13 лет Maxima при участии хороших людей помогла подарить радость Рождества детям из сотен семей по всей Эстонии. В ходе инициированной торговой сетью благотворительной кампании по сбору подарков „Дерево ангелов“ были исполнены рождественские мечты более 20 000 детей. И в этом году Maxima в сотрудничестве с социальными работниками и работниками сферы защиты детей из разных самоуправлений, Таллиннским центром социальной работы и Союзом многодетных семей Эстонии также собрала рождественские пожелания более 2000 детей.
В рамках этой кампании Maxima уже долгое время сотрудничает с Союзом многодетных семей Эстонии, который представляет семьи с тремя и более детьми по всей Эстонии. В числе получателей подарков наряду с детьми, желания которых были собраны при помощи местных самоуправлений, были и более 500 желаний детей из многодетных семей. 69 детей получили в этом году и рождественские подарки от Таллиннского центра социальной работы, который участвует в акции уже несколько лет.
В рамках стартовавшей 22 ноября и завершившейся 11 декабря благотворительной кампании деревья ангелов с детскими рождественскими мечтами были размещены в 48 магазинах Maxima по всей Эстонии. Уже второй год одно дерево ангелов находилось и в главном офисе Maxima, где сотрудники компании подарили радость Рождества 60 детям.
Кампания существенно расширилась за 13 лет деятельности. В то время как в 2009 году кампания „Дерево ангелов“ ограничивалась двумя магазинами и желаниями и 40 детей, за последнюю пару лет в кампании принимают участие более 40 магазинов Maxima по всей Эстонии, и с помощью добрых людей исполняются заветные желания тысяч детей. Предприятие планирует продолжить благотворительный проект „Дерево ангелов“ и с последующие годы.