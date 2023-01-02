Новогоднее чудо! Жители Эстонии вместе с Maxima исполнили желания более 2000 детей

„Уже 13 лет подряд перед Рождеством мы проводим благотворительный проект „Дерево ангелов“, с помощью которой посетители наших магазинов могут исполнить заветные желания детей, чьи семьи не имеют возможности в этом году сделать ребенку подарок“, – сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti Марис Киви. По ее словам, этот год также показал, что жители Эстонии уже знают и ожидают возможности принять участие в благотворительном проекте „Дерево ангелов“.

Уже в первую неделю кампании большая часть желаний о подарках была собрана с деревьев ангелов в магазинах Maxima и возвращена вместе с подарками. В магазинах люди очень часто спрашивали о возможности сделать подарки даже после окончания проекта. „Мы очень благодарны всем добрым жителям Эстонии, которые думают об исполнении заветных желаний детей во время праздников“, – подчеркнула Киви. Дети помладше больше всего желали получить различные игрушки и зимнюю одежду, подростки и молодежь хотели получить косметику, наушники и средства гигиены.

За последние 13 лет Maxima при участии хороших людей помогла подарить радость Рождества детям из сотен семей по всей Эстонии. В ходе инициированной торговой сетью благотворительной кампании по сбору подарков „Дерево ангелов“ были исполнены рождественские мечты более 20 000 детей. И в этом году Maxima в сотрудничестве с социальными работниками и работниками сферы защиты детей из разных самоуправлений, Таллиннским центром социальной работы и Союзом многодетных семей Эстонии также собрала рождественские пожелания более 2000 детей.