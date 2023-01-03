Это было непросто: как Таллинн справился с образованием для военных беженцев

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, реновация детских садов – один из важнейших приоритетов города в сфере образования. „В течение десятилетия в Таллинне планируется провести реновацию всех зданий муниципальных детских садов, которым это необходимо. В уходящем году прошла реновация детских садов Винди, Рыымупеса, Меривялья, Келлукезе и Астангу. На этапе проектирования находится ремонт еще 15 детских садов“, - сказал вице-мэр.

Вице-мэр отметил, что большим вызовом стало решение вопросов, связанных с организацией обучения для детей военных беженцев из Украины. „Уверен, что, учитывая возможности, мы успешно справились с этой задачей. В начале апреля начала работу созданная для детей военных беженцев школа в филиале гимназии Лиллекюла, осенью работа школы была переведена в здание на улице Ряэгу, там к учебе смогли приступить 600 школьников. Также прибывшие из Украины ребята учатся в муниципальных школах с эстонским и русским языком обучения. По данным на начало декабря число школьников из Украины составляет около 2100 человек, еще около 820 детей посещают детский сад“, - пояснил Белобровцев.

В 2022 году был начат проект по улучшению доступа в школы, в рамках которого в шести школах построены лифты, а еще в нескольких установлены гусеничные и лестничные подъемники.

Вентиляционные системы построены в Ласнамяэской музыкальной школе, Таллиннской музыкальной школе, Тынисмяэской реальной школе, центральном учебном корпусе Пиритаской экономической гимназии, Махтраской основной школе, Меривяльяской школе. Также проведены крупные работы по налаживанию вентиляционной системы в 21-й школе, Кесклиннаской русской гимназии (в здании на улице Юхкентали), в Кадриоргской немецкой гимназии и основной школе Кивимяэ. Кроме того, в этом году началось проектирование вентиляционных систем школы Ристику, Гимназии Густава Адольфа, Английского колледжа, Французского лицея, Кесклиннаской русской гимназии и частной школы Edu Valem.