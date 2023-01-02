ЧП и криминал
02.01.2023, 07:28

Первый день года на дорогах страны: сбитый пешеход, полсотни пьяных водителей

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Delfi
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

1 января полиция Эстонии задержала 50 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Четверо из них употребляли наркотики, а 46 - алкоголь.

Вчера утром в 5:53 на территории автозаправочной станции Circle K на улице Махтра в Таллинне произошло 38-летний мужчина въехал на Nissan Note в 22-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Сегодня рано утром на главных и второстепенных дорогах Эстонии заморозки. На второстепенных дорогах также может быть гололедица. Днем температура воздуха поднимается примерно до нуля градусов и риск заморозков вырастет.

Днем до островов дойдет дождь, который перекинется на материк и превратится в мокрый снег, а к вечеру во внутренних районах также перейдет в снег. Местами ледяной дождь! Поэтому необходимо учитывать, что дорожные условия в вечерний час пик могут ухудшиться по сравнению с утренним состоянием.

В полиции напоминают, что даже небольшие перепады температуры могут вызвать большие изменения в условиях движения.

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