Enefit Green строит на промышленной территории „Эстонии“ уникальный солнечный парк

Для солнечного парка на территории шахты было построено 27-метровое основание из пустой породы, образующейся при добыче сланца. Это позволяет снизить потери по причине затенения и тем самым повысить эффективность производства электроэнергии.

По словам руководителя проектов в сфере возобновляемой энергии Enefit Green Элизе Йоханны Лилль, солнечный парк „Эстония“ является вторым, который компания строит на промышленной территории. „Территории, где раньше велась добыча, а также другие малоценные земли очень подходят для строительства солнечных электростанций. Развитие возобновляемой энергии на промышленной территории служит достижению нескольких целей в сфере экологии. Например, это дает возможность использовать образующуюся при добыче пустую породу в качестве строительного материала и снабжать шахту зеленой энергией“, – сказала Лилль.

Лилль добавила, что создание солнечного парка „Эстония“ является частью плана роста компании, направленного на значительное увеличение производства возобновляемой энергии. „В ближайшие годы Enefit Geen в четыре раза увеличит свои мощности по производству зеленой электроэнергии. Солнечная энергия имеет для нас большой потенциал роста на рынках стран Балтии и Польши. В следующем году мы планируем принять инвестиционные решения по строительству масштабных солнечных парков в Эстонии и Литве общим объемом более 200 мегаватт“, – сказала Лилль.

Мощность солнечного парка „Эстония“ составляет почти 3 мегаватта, и компания инвестирует в его строительство до 2,7 млн евро. Строительство солнечного парка начнется в первой половине следующего года, а запуск парка планируется в начале 2024 года.

В настоящее время Enefit Green строит четыре ветряных и три солнечных парка в Литве, Эстонии, Польше и Финляндии, их общая мощность составляет 258 МВт. Кроме того, в этом квартале компания приняла инвестиционные решения по строительству новых производственных мощностей в размере 336 мегаватт, инвестиции составят около 450 миллионов евро.