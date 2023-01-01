В понедельник электричество на бирже подорожает почти в 7 раз

По сравнению с воскресеньем тариф вырастет в 6,7 раза, свидетельствуют данные Nord Pool.

Дороже всего электричество будет стоить с 18:00 до 20:00, когда цена превысит отметку в 17 центов за киловатт-час, пишет rus.err.ee.

В Латвии и Литве тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии. В Финляндии цена будет чуть ниже.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.



