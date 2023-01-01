01.01.2023, 18:42
В понедельник электричество на бирже подорожает почти в 7 раз(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 2 января, составит 12,33 цента за киловатт-час.
По сравнению с воскресеньем тариф вырастет в 6,7 раза, свидетельствуют данные Nord Pool.
Дороже всего электричество будет стоить с 18:00 до 20:00, когда цена превысит отметку в 17 центов за киловатт-час, пишет rus.err.ee.
В Латвии и Литве тариф в понедельник будет таким же, как в Эстонии. В Финляндии цена будет чуть ниже.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.