Кайя Канепи начала турнир в Аделаиде с победы

Лучшие теннисисты мира готовятся к турниру Большого шлема Открытого чемпионата Австралии, который состоится 16 января. Эстонские теннисистки Анетт Контавейт и Кайя Канепи начинают календарный год на турнире WTA 250 в Аделаиде. Первой на корт вышла 37-летняя Канепи, встречавшаяся с Соснович, которая младше ее на девять лет. Теннисистки встречались уже однажды и тогда Соснович выиграла 6:3, 5:7, 6:2 в 2015 году в Марселе.

На турнире в Аделаиде решающие события стартового сета развернулись при счете 3:3, где белоруска отработала два брейк-пойнта и выиграла первый сет со счетом 6:4. Второй сет, в свою очередь, остался за Канепи. Эстонская теннисистка сделала целых пять эйсов на подаче и при этом воспользовалась обоими брейк-пойнтами, что помогло одержать уверенную победу со счетом 6:1.

Третий сет был самым тяжёлым по своему характеру. Канепи вела в счете 2:1, но беларусская теннисиста смогла счет сравнять и выйти вперед 2:3. При счете 3:3 эстонская теннисистка сделала еще один брейк и вскоре начала подавать на победу в матче. Хотя при счете 15:40 у соперницы было два брейк-пойнта, Канепи удалось их парировать и одержать итоговую победу. Поединок продлился 2 часа и 3 минуты.

В следующем круге Канепи встретится с победительницей игры между россиянкой Екатериной Александровой (WTA, 19-е место) и чешкой Маркетой Вондроусовой (WTA, 92-е место). Анетт Контавейт (WTA, 17-е место) выйдет на корт в ночь с воскресенья на понедельник, ее соперницей по первому кругу будет юная китаянка Чжэн Циньвэнь (WTA, 20-е место).