Накануне нового года в частном доме в пожаре погибла женщина

Спасатели отряда Пярну-Яагупи прибыли на место в 19:20 и подтвердили, что горит частный дом. Немедленно начались работы по тушению огня и дымоудалению с целью выяснить, есть ли в доме люди. В ходе поисков в помещении была обнаружена погибшая - пожилая женщина. Датчика дыма спасатели не нашли. Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего расследования. Пожар был локализован в 20:14 и окончательно потушен в 22:37.

На инцидент отреагировали спасатели из Пярнуского и Пярну-Яагупиского отрядов и отряда спасателей-добровольцев из Халинга, а также полиция и скорая помощь.

Спасательный департамент напоминает, что работающий датчик дыма помогает обнаружить пожар на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Кроме того, с 2022 года наличие датчика дыма обязательно в зданиях, где используются котлы на твердом топливе.

Всего в 2022 году в пожарах погибло 48 человек.