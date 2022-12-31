31.12.2022, 22:24
ФОТО И ВИДЕО | Проводы старого года в Таллинне: лазерное шоу и концерт Анне Вески, Карла-Эрика Таукара и 5MIINUST(26)
Самый большой новогодний концерт в Таллинне начался 31 декабря в 22 часа на площади Вабадузе. В новый год собравшуюся на площади публику сопроводили Анне Вески, группа Карла-Эрика Таукара и 5MIINUST, сообщает Kroonika.
В полночь вместо привычного нам фейерверка целых десять минут сверкало лазерное шоу. Композитор Тийт Кикас создал световое шоу и музыку к нему специально для празднования нового года.
Смотрите видео, как красиво это было!
Наша галерея о том, как на площади Вабадузе провожали старый и встречали новый год: