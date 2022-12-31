ФОТО И ВИДЕО | Проводы старого года в Таллинне: лазерное шоу и концерт Анне Вески, Карла-Эрика Таукара и 5MIINUST

В полночь вместо привычного нам фейерверка целых десять минут сверкало лазерное шоу. Композитор Тийт Кикас создал световое шоу и музыку к нему специально для празднования нового года.

Смотрите видео, как красиво это было!

Наша галерея о том, как на площади Вабадузе провожали старый и встречали новый год: