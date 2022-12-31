Опрос: 40% жителей Эстонии считают, что тратить деньги на фейерверки бессмысленно

Отношение жителей Эстонии к фейерверкам, которые считаются новогодней традицией, преимущественно негативное, свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank. 40% участников опроса считают бессмысленным тратить деньги на фейерверки, в то время как 37% респондентов отказались бы от использования фейерверков ради благополучия животных, а 30% – из-за вреда, который фейерверки наносят окружающей среде. В то время как вред окружающей среде чаще всего упоминали 16–29-летние и высокообразованные люди, забота о благополучии животных чаще беспокоила людей в возрасте 65 лет и старше. 23% респондентов признались, что равнодушны к фейерверкам.

Только 5% населения ответили, что считают фейерверки очень важными и тратят на них столько денег, сколько хочется. Кроме того, 8% сказали, что хотели бы потратить деньги на фейерверк, но не имеют достаточно средств, а 11% купят фейерверк, если у них останутся деньги от других трат. 1% респондентов признались, что чувствуют давление, заставляющее их покупать фейерверки на Новый год.

Большинство жителей Эстонии планируют потратить на празднование Нового года до 150 евро. Более 15% респондентов планируют потратить больше этой суммы, а 8% не планируют тратить никаких денег. 16% пока не могут спрогнозировать свои расходы.

„События прошлого года, несомненно, заставили людей задуматься, возможно, больше, чем обычно, о том, на что тратить своё время, внимание и деньги, и где стоит быть более экономными, – отметила эксперт Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. – Обязательно будут моменты, когда мы оглядываемся на прошедший год. И я советую найти время, чтобы поразмышлять о том, что удалось сделать в этом году в планировании личных или семейных финансов и что мы можем сделать по-другому или лучше в новом году“.