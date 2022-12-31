Проблемы продолжаются. Вылетевший в Хургаду самолет SmartLynx снова вернулся в Таллинн

Находящийся в самолете пассажир описал Delfi, что рейс SmartLynx в египетскую Хургаду вылетел в 8:15, но посреди полета самолет повернул обратно в Таллинн и приземлился около 9 часов.

„Люди аплодируют, небольшая ирония“, - описал читатель приземление самолета и добавил, что при приземлении в задней части самолета около стюардесс выпали маски. „Мы ждем в самолете дальнейших указаний, может, будет автобус и с большой вероятностью новый самолет“, - сказал читатель. Он добавил, что речь идет о пакетном туре Novatours.

Руководитель по маркетингу и пиару Novatours Олев Рийсберг сказал, что на настоящий момент у них нет информации, что именно случилось и почему самолет вынужден был вернуться. Delfi также связался с авиакомпанией SmartLynx.

В Таллиннском аэропорту сказали, что самолет вернулся по техническим причинам. „Сейчас (примерно в 9:50 - прим. ред.) подготавливают новый самолет, и скоро пассажиры снова должны попасть на борт“, - сказала руководитель проекта по маркетинговой коммуникации аэропорта Аэт Хярмаорг.

На сайте Таллиннского аэропорта указано новое время отправления в 10:30.

В последний раз то же самое произошло во вторник, когда вылетевший в полдень из Таллинна самолет SmartLynx повернул над Ригой обратно в Таллинн. Из Таллина в Хургаду наконец вылетели снова в 17 часов. Тогда причиной назвали технические проблемы.

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