Департамент здоровья: COVID-сертификат может понадобиться и для возвращения в Эстонию
На встрече расширенной группы регулирования кризиса COVID-19 в пятницу специалисты сферы здравоохранения Министерства социальных дел получили обзор ситуации в Китае и обсудили действия в Эстонии. В настоящее время нет причин для немедленного введения специальных мер в связи со вспышкой заболевания в Китае, поскольку в эту страну прямых рейсов нет. В Эстонии, как и во всей системе здравоохранения ЕС, основное внимание уделяется эпиднадзору и секвенированию, то есть определению мутаций вируса, для раннего обнаружения новых опасных субштаммов. В качестве практической меры предосторожности на государственном уровне рекомендуется вакцинация как против гриппа, так и против COVID-19.
По словам председателя Научного совета профессора Тойво Майметса, в Китае распространены те же субштаммы, что и в Эстонии. „На данный момент нет необходимости принимать чрезвычайные меры в нашей стране. Мы делаем упор на секвенирование образцов вируса, поскольку информации из Китая недостаточно. Это делается для того, чтобы как можно раньше отследить появление новых штаммов, которые могут либо быстрее распространяться, либо вызвать более тяжелые заболевания“.
Д-р Хайди Аласепп, вице-канцлер Министерства социальных дел в сфере здравоохранения, добавила, что Европейский союз быстро реагирует: собирает и делится информацией и действует единообразно. В Европе созданы механизмы контроля за распространением вируса, в дальнейшем они будут еще больше усовершенствованы. Европейский союз пообещал покрыть дополнительные расходы, связанные с увеличением объемов изучения мутации вируса. „В качестве меры предосторожности нужно сделать бустерную дозу вакцины, а если вы вообще не были вакцинированы, запишитесь на прием к семейному врачу. Лучше всего сделать прививку относится и от гриппа, и от COVID-19“, – сказала д-р Аласепп.
Генеральный директор Департамента здоровья Биргит Лао подтвердила, что для еще более эффективного мониторинга инфекционных заболеваний в Лаборатории общественного здравоохранения Департамента здоровья создана возможность секвенировать циркулирующие штаммы вируса из сточных вод. Это позволяет быстрее отслеживать возможные новые и более опасные варианты вируса. „Мы увеличили мощности лаборатории, а также отслеживаем ситуацию за рубежом и постоянно оцениваем необходимость мер с поправкой на риск. И, конечно, мы призываем людей очень серьезно подумать, действительно ли необходимы поездки в страны с высокой распространенностью вируса“, – пояснила Лао. По ее словам, страны могут вводить ограничения без предварительного уведомления, что может затруднить быстрое возвращение домой. Кроме того, неизвестно, каковы местные возможности помощи заболевшим в ситуации высокой нагрузки на систему здравоохранения.
Отправляясь в поездку, желательно взять с собой действующую справку о прививках, поскольку обязательство предъявлять ее, в том числе и для возвращения домой, может возникнуть очень быстро. Кроме того, стоит взять с собой защитные маски, дезинфицирующие средства, жаропонижающие лекарства и комбинированные тесты на антигены, выявляющие как COVID-19, так и грипп.
Дополнительную информацию о вакцинации можно найти на сайтах http://vaktsineeri.ee и https://www.vaktsineeriapteegis.ee/. Информацию для подготовки к поездкам можно найти на сайте Министерства иностранных дел Reisi Targalt https://reisitargalt.vm.ee/