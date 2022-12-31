Департамент здоровья: COVID-сертификат может понадобиться и для возвращения в Эстонию

По словам председателя Научного совета профессора Тойво Майметса, в Китае распространены те же субштаммы, что и в Эстонии. „На данный момент нет необходимости принимать чрезвычайные меры в нашей стране. Мы делаем упор на секвенирование образцов вируса, поскольку информации из Китая недостаточно. Это делается для того, чтобы как можно раньше отследить появление новых штаммов, которые могут либо быстрее распространяться, либо вызвать более тяжелые заболевания“.

Д-р Хайди Аласепп, вице-канцлер Министерства социальных дел в сфере здравоохранения, добавила, что Европейский союз быстро реагирует: собирает и делится информацией и действует единообразно. В Европе созданы механизмы контроля за распространением вируса, в дальнейшем они будут еще больше усовершенствованы. Европейский союз пообещал покрыть дополнительные расходы, связанные с увеличением объемов изучения мутации вируса. „В качестве меры предосторожности нужно сделать бустерную дозу вакцины, а если вы вообще не были вакцинированы, запишитесь на прием к семейному врачу. Лучше всего сделать прививку относится и от гриппа, и от COVID-19“, – сказала д-р Аласепп.