В Рийгикогу и в Таллиннской горуправе открыты книги соболезнований в связи со смертью Эдгара Сависаара

В вестибюле замка Тоомпеа открыта книга соболезнований в связи со смертью Эдгара Сависаара.

Эдгар Сависаар был избран в VII–XIII составы Рийгикогу. С 1992 по 1995 гг. он был вице-спикером Рийгикогу.

Впоследствии соболезнования будут переданы родственникам умершего.

Рийгикогу выражает соболезнования близким Эдгара Сависаара.

Таллинн открыл книгу соболезнований в связи со смертью Эдгара Сависаара

В зале обслуживания Таллиннской городской канцелярии на площади Вабадузе открыта книга соболезнований в связи с уходом из жизни бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

Эдгар Сависаар скончался в возрасте 72 лет в четверг, 29 декабря, днем в Ида-Таллиннской центральной больнице. Сависаар был мэром Таллинна с 2001 по 2004 и с 2007 по 2017 гг.

Желающие могут записать соболезнования в книгу, которая доступна в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7, первый этаж) в понедельник с 8:15 до 18 часов, со вторника по четверг с 8:15 до 17 часов и по пятницам с 8:15 до 14 часов.