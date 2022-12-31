Путин разрешил расчеты в валюте с „недружественными“ странами при оплате долгов за газ. С весны власти РФ требовали платить за газ только в рублях(17)
Российские поставщики газа смогут принимать оплату задолженности по экспортным поставкам от покупателей из „недружественных“ стран в иностранной валюте. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, пишет „Медуза“.
Документ вносит поправки в другой указ „О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа“, подписанный российским президентом в конце марта. Этот документ регулирует торговлю газом с „недружественными“ странами за российские рубли.
Теперь оплату долга за газ предлагается зачислять на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте и указанной в контракте.
При этом, отмечается в новом указе, погашение долга не будет считаться основанием для возобновления поставок газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, введенного в марте. То есть оплаты за газ в рублях.
С апреля власти РФ требовали от стран ЕС оплачивать российский газ только в рублях. Так, операторы из Польши, Болгарии, Финляндии и Нидерландов отказались от этих условий, из-за чего поставки им были остановлены.