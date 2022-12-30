30.12.2022, 20:01
Работники известного предприятия мясной промышленности перед Рождеством получили „письма счастья“(1)
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ФОТО: | MAALEHT/RAIVO TASSO
Компания Nõo Lihatööstus незадолго до Рождества разослала почти половине своих сотрудников письма с предупреждениями за различные нарушения, пригрозив штрафами в случае, если эти нарушения будут повторяться.
По словам обратившегося в Ärileht читателя, перед Рождеством предприятие мясной промышленности Nõo Lihatööstus разослало почти половине своих работников письма с предупреждением о штрафах и с угрозами увольнения.