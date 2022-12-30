Новости Эстонии
30.12.2022, 20:01

Работники известного предприятия мясной промышленности перед Рождеством получили „письма счастья“

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Мясное производство Nõo
Мясное производство Nõo
ФОТО: RAIVO TASSO | MAALEHT/RAIVO TASSO

Компания Nõo Lihatööstus незадолго до Рождества разослала почти половине своих сотрудников письма с предупреждениями за различные нарушения, пригрозив штрафами в случае, если эти нарушения будут повторяться.

По словам обратившегося в Ärileht читателя, перед Рождеством предприятие мясной промышленности Nõo Lihatööstus разослало почти половине своих работников письма с предупреждением о штрафах и с угрозами увольнения.

В письме говорится, что 14.12.2022 года работник нарушил гигиенические требования, войдя в помещение работодателя, не помыв руки.

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