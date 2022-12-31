ВИДЕО | Игорь Шведе об упавшей ракете: это может быть попыткой Путина втянуть Беларусь в войну

По словам Шведе, в настоящее время об упавшей в Беларуси ракете известна только та информация, которую сообщила Беларусь. Прежде чем давать оценки, следует дождаться, когда прояснятся детали. „Мне бы не хотелось категорически утверждать, была или не была украинская ракета, но я думаю, что надо дождаться, когда будут точные данные. Безусловно, все это можно обсудить и все нюансы выяснить“, - сказал он.

Как сказал Шведе, информацию ожидают получить и от украинцев, и от союзников. „Я понимаю, что между Украиной и Беларусью уже установлены контакты. Конечно, мы подождем, когда поступит информация и от наших союзников, которые имеют хорошее представление о том, что на самом деле происходит в небе Украины. После этого можно будет давать конкретные оценки“, - сказал Шведе.

Шведе не исключил также, что это может быть попыткой Путина втянуть Лукашенко и вместе с ним Беларусь в войну. „Войну можно использовать для того, чтобы эскалировать ситуацию, и для того, чтобы поставить Беларусь в вынужденное положение или оказать давление, чтобы она активнее поддержала российскую агрессию“, - сказал он.

В четверг Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что приняло решение вызвать посла Украины. Как отметил Игорь Шведе, инциденты, связанные с одной ракетой, решаются после расследования в ходе дипломатических переговоров.

„Думаю, что в данном случае Беларусь воспользовалась военной риторикой, но это и прежде случалось. Уверен, что она является стороной в этом конфликте, хотя скрывает это и пытается произвести впечатление, что в активной поддержке России не участвует. Обычно такие инциденты страны решают между собой“, - сказал Шведе.

Шведе заметил, что Украина, являясь независимым суверенным государством, имеет право защищаться, и ограничений, где она это делает, нет. Он добавил также, что разрешено нападать на военные объекты врага, расположенные на вражеской территории.