30.12.2022, 14:30
Вооруженный ножом мужчина пытался ограбить заправку и магазин
ФОТО: Delfi Meedia
Вечером 29 декабря в Тартумаа вооруженный ножом мужчина пытался ограбить бензозаправку и магазин, сообщила Лыунаская префектура полиции.
Вчера вечером злоумышленник зашел на заправку в селе Ламмасти (волость Камбья), а затем в Тарту в магазин на улице Ф. Туглазе, где потребовал от обслуживающего персонала под угорозой ножа денег из кассы.
Встретив отпор, мужчина убежал с заправки и магазина без денег, но в магазине ударил продавца и схватил его мобильный телефон вместе с документами.
Полиция задержала подозреваемого в преступлении 23-летнего молодого человека.