Ходят слухи, что Standard сокращает всех работников. Руководство опровергает

В редакцию Ärileht поступило письмо следующего содержания: „согласно внутренней информации, Standard сократила всех своих работников, и во избежание банкротства на зарплате оставили только руководство“.



По словам председателя совета Standard Энна Вескимяги, эта информация не соответствует действительности и треть работников остается. „Standard будет работать как минимум до конца января. Может быть, и до февраля“, — заверил Вескимяги. Он добавил, что дальнейшая судьба предприятия определится в январе. „В настоящее время имеются партнеры, которые хотят производить продукцию на наших заводах“, — отметил он.



В начале ноября этого года фабрика Standard объявила о временной и частичной консервации производства.

„Мы начали переговоры с работниками о сокращении и закрываем находящийся в Мустамяэ завод, — сказал тогда Вескимяги. — Остро чувствуется тяжелое экономическое положение в мебельной промышленности, поэтому мы делаем всё от нас зависящее, чтобы пережить это время и адаптировать предприятие к новым бизнес-возможностям“.

„Ситуация в мире и в мебельном секторе в данный момент настолько непредсказуема, что частичная консервация и реструктуризация бизнеса во имя лучшего будущего является крайне необходимым и единственно возможным шагом, — сказал Энн Вескимяги. — Standard - предприятие, функционирующее 78 лет, оно прошло через несколько кризисов, и я верю, что мы пройдем и через этот кризис“.

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