Катри Райк: „В Рийгикогу мне было бы проще“

„Было бы логично, если бы я баллотировалась, так как я все-таки политик. Разумеется, я могла бы поддержать свою партию и пойти на выборы, потом могла бы отказаться от мандата, но я решила так не делать. Здесь несколько причин. Во-первых, сложно объяснить людям, почему ты идешь на выборы в Рийгикогу, будучи мэром города. Во-вторых, я действительно хочу остаться здесь, это мой выбор. Откровенно говоря, в Рийгикогу было бы легче. Даже работа министра легче работы мэра города. Сейчас я чувствую себя человеком, который оказался на маленькой шлюпке в открытом море и который, к тому же, боится воды. Это ощущение далеко от удобства, это точно вне зоны комфорта“, - признается Катри Райк.

Сейчас я чувствую себя человеком, который оказался на маленькой шлюпке в открытом море и который, к тому же, боится воды. Катри Райк

Мэр подчеркивает, что пойдя на выборы, она потеряла бы три месяца управления городом.

„Я выпаду из решения городских проблем, потому что все, что бы я ни делала, будет проходить под знаменем выборов. „Дело года“, награждение добровольцев, какие-то мероприятия для горожан вроде „Рождественской деревни“ - все сразу приобретет политическую окраску, и, по сути, у меня будут связаны руки. А так я себе их развязала и могу дальше работать на благо Нарвы, решать насущные вопросы, которые выпали бы из фокуса моего внимания, пойди я на парламентские выборы. В любом случае, я буду действовать до конца, потому что если я сдамся, в городе все вернется на старые рельсы, а этого я себе и Нарве не могу позволить“.

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