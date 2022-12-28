28.12.2022, 09:26
Катри Райк: „Старая система ломается медленно, но я не опускаю руки“(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
О том, каким был 2022 год для Нарвы, с какими вызовами пришлось столкнуться и как удалось с ними справиться или не справиться, наше интервью с мэром Нарвы Катри Райк.
В начале года случилось сразу несколько кризисов, повлиявших на Нарву в том числе. Энергетический кризис и поток через нарвский погранпункт военных беженцев. Как вы оцениваете работу самоуправления в этот сложный период?
Это был год кризисов. Он явно показал, что предыдущий кризис видится менее значительным, чем последующий, и, если сейчас смотреть на инфляцию и повышение цен, то и беженцы уже не кажутся такой уж большой проблемой.