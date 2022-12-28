Катри Райк: „Старая система ломается медленно, но я не опускаю руки“

В начале года случилось сразу несколько кризисов, повлиявших на Нарву в том числе. Энергетический кризис и поток через нарвский погранпункт военных беженцев. Как вы оцениваете работу самоуправления в этот сложный период?

Через Нарву прошло 28 000 военных беженцев с Украины. Разумеется, это были нелегкие времена. С чем мы хорошо справились, это с помощью людям, которые остались жить в Нарве. В своем большинстве это украинцы, у которых здесь близкие и друзья. Наш департамент социальной помощи проделал хорошую работу. Сейчас официально зарегистрированных беженцев у нас 600 человек, но обращений в департамент больше 1000, и мы точно не знаем реального числа украинцев, бежавших от войны. Видно, что из Таллинна многие из них перебираются на северо-восток, поскольку здесь дешевле снимать жилье. Кроме того, у нас в городе есть работа! Детей беженцев в школах и детских садах больше ста, и каждый десятый посещает музыкальную школу. Дети быстро адаптировались. Разумеется, есть трудности, есть те, кто работу не нашел, есть дети с проблемами со здоровьем. Мы ищем пути решения проблем и помогаем. Но самым большим вызовом для нас, все-таки, стали транзитные беженцы.