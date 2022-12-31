Магнитный завод, обновление больницы, больше возможностей для высшего образования: какой видит Нарву в 2023 году мэр Катри Райк?(4)
В 2023 году мэр Нарвы Катри Райк надеется на решение вопроса с финансированием и реновацией Нарвской больницы, а также увидеть начало реального планирования Квартала культуры, расширение учебных программ для выпускников школ и строительство новых заводов. Об этом она рассказала RusDelfi в большом итоговом интервью.
Что касается насущных вопросов, то на повестке дня судьба нескольких монументов и памятных плит, которые Нарве предписано государственной комиссией убрать из публичного пространства.
„Скажу честно - один из них, находящийся в парке около ДК Герасимова, не очень понятно, почему нужно убирать. На нем нет советской символики, он установлен в 1993 году на деньги народа, которые собирали всем миром. И на табличке имена граждан Эстонии. На мой взгляд, этот памятник мог бы остаться. Удастся ли нам его отстоять - это отдельный вопрос. И такие вопросы, в том числе празднование 9 мая на территории Нарвы, это то, что нам предстоит решать уже в 2023 году. Нельзя сказать, что все нарвитяне однозначно относятся к этому наследию, есть разные мнения, что ж, продолжаем дискутировать, учимся слушать и слышать друг друга, искать компромиссы“, - откровенничает мэр Нарвы.
Мэр Нарвы говорит, что в 2022 году ей удалось оптимизировать работу управы, эту же линию она намерена продолжать и в 2023. Несмотря на то, что по разным причинам из горуправы уволилось несколько человек.
„Я требовательна к себе и, соответственно, требовательна к тем, кто меня окружает на работе. Я считаю, что чиновники и работники управы должны работать, а не прохлаждаться за кофе. Я в любом случае еще буду менять структуру горуправы, оптимизировать ее работу. В этом году мне удалось внести изменения, часть изменений предстоит сделать в новом году. Я надеюсь, что мне это удастся. Если нет, то это будет моим личным провалом“, - говорит Райк.
Что касается сотрудничества управы и горсобрания, то мэр не смогла назвать его легким.
„Коалиция состоит из очень разных людей. Список, с которым я шла на выборы, тоже состоял из разных людей, что логично. Но другую коалицию в Нарве создать сложно. Можно поменять всех, и мэра, и председателя горсобрания, но откуда взять новых? Поэтому будем пытаться найти дорогу дальше. Еще раз скажу большое спасибо нарвитянам за поддержку на прошлогодних выборах, каждый четвертый голосовал лично за меня, и то были были протестные голоса, против людей, долгие годы стоявших у руля городом. И сейчас задача этой коалиции и меня лично - доказать, что городом можно управлять по-другому - более прозрачно, больше думая о людях, больше общаясь с ними.
Насколько хорошо это получается, судить не мне, а горожанам. В одном я уверена: быстро изменить ситуацию, в которой долгое время у руля города стояла какая-то постоянная команда, только лишь сменой власти, невозможно. Это требует времени, возможно не одного и не двух созывов городского собрания. Так что о переменах судить рано. Старая система ломается медленно, но я не опускаю руки“.
Полностью интервью читайте здесь.