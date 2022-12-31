Магнитный завод, обновление больницы, больше возможностей для высшего образования: какой видит Нарву в 2023 году мэр Катри Райк?

Что касается насущных вопросов, то на повестке дня судьба нескольких монументов и памятных плит, которые Нарве предписано государственной комиссией убрать из публичного пространства.

„Скажу честно - один из них, находящийся в парке около ДК Герасимова, не очень понятно, почему нужно убирать. На нем нет советской символики, он установлен в 1993 году на деньги народа, которые собирали всем миром. И на табличке имена граждан Эстонии. На мой взгляд, этот памятник мог бы остаться. Удастся ли нам его отстоять - это отдельный вопрос. И такие вопросы, в том числе празднование 9 мая на территории Нарвы, это то, что нам предстоит решать уже в 2023 году. Нельзя сказать, что все нарвитяне однозначно относятся к этому наследию, есть разные мнения, что ж, продолжаем дискутировать, учимся слушать и слышать друг друга, искать компромиссы“, - откровенничает мэр Нарвы.

Мэр Нарвы говорит, что в 2022 году ей удалось оптимизировать работу управы, эту же линию она намерена продолжать и в 2023. Несмотря на то, что по разным причинам из горуправы уволилось несколько человек.

„Я требовательна к себе и, соответственно, требовательна к тем, кто меня окружает на работе. Я считаю, что чиновники и работники управы должны работать, а не прохлаждаться за кофе. Я в любом случае еще буду менять структуру горуправы, оптимизировать ее работу. В этом году мне удалось внести изменения, часть изменений предстоит сделать в новом году. Я надеюсь, что мне это удастся. Если нет, то это будет моим личным провалом“, - говорит Райк.

Что касается сотрудничества управы и горсобрания, то мэр не смогла назвать его легким.