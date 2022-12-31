Спасательный департамент отправил в Украину технику для разминирования

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, посетившего Украину в середине декабря, помощь в разминировании необходима как для предотвращения человеческих жертв, так и для перезапуска экономики Украины. „Во время визита я видел районы в непосредственной близости от Киева, где русские отступили, оставив после себя заминированные леса и поля. Там не могут передвигаться ни люди, ни сельскохозяйственная и лесохозяйственная техника. Десятки тысяч квадратных километров представляют собой опасную зону, где остановилось и сельское, и лесное хозяйство. Но на этом дело не заканчивается — заминированы и важные объекты инфраструктуры и, например, электростанции“, - сказал Ляэнеметс. По словам министра, разминирование Украины может занять годы, а то и десятки лет. „Чем больше мы сможем помочь украинцам, тем быстрее там нормализуется жизнь и восстановится экономика. В ходе визита я также предложил министру внутренних дел Украины направить им в помощь наших саперов, Эстония в этом заинтересована и готова“, - добавил Ляэнеметс.