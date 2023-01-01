Это возможно? В столичном автобусе валидатор сам снял деньги у пассажира(2)
Для жителей Таллинна проезд в общественном транспорте столицы всегда бесплатен, поэтому о тонкостях его оплаты большинство жителей даже не знают. При этом валидатор может сам снять деньги, даже если вы ничего оплачивать не планировали, стоит лишь неудачно встать в салоне или достать свой телефон. Как не попасть в ситуацию, когда бесплатный проезд окажется случайно оплачен – разбиралась „МК-Эстония“.
„Я ехал в автобусе и стоял у передней двери, встретил знакомую. Заговорили о том, что надо встретиться. Я достал телефон, чтобы посмотреть свое расписание, и бац – деньги ушли. Я даже не понял, что произошло, почему с меня сняли один евро“, – обратился в редакцию Евгений.
Не стойте у валидатора
„Оказалось, деньги сняли за проезд, мы стояли возле валидатора, – рассказывает Евгений. – Телефон у меня на Android. Мне очень нравится приложение Swedbank, для оплаты ничего не нужно – только поднести телефон. Не нужно ничего открывать, ждать, пока загрузится, все очень быстро и легко. Но в этот раз случилось что-то странное“.
Мужчина пытался связаться с городскими властями, чтобы ему вернули деньги, но ничего не добился – если деньги ушли, то ушли. Также ему объяснили, что, согласно правилам, пассажир несет ответственность за нежелательную покупку билета. Кроме того, в ответе отметили, что возле всех валидаторов с бесконтактной функцией оплаты были установлены соответствующие информационные стикеры.
„А ведь может просто лежать банковская карта в кармане. Я буду заходить через переднюю дверь, она сработает, деньги снимутся, потом я буду выходить, деньги снимутся… Или я буду стоять, меня будет шатать в автобусе, я буду то приближаться, то отдаляться, и валидатор будет снимать с меня по одному евро! – рисует возможную ситуацию пассажир. – А потом мне скажут, что, раз я там стоял, то хотел купить билет – все же обозначено. Но я специально потом пошел в автобусе и посмотрел, ничего нигде не обозначено, просто на самом терминале значки карточек. Как я могу понять, что с меня будут произвольно снимать деньги? Никак! Они ведь могли настроить валидатор таким образом, чтобы можно было на экране подтвердить – да, я хочу оплатить. А не так, что подносишь случайно, и деньги сами снимаются“.
Как же так вышло, что деньги снялись сами? На какой дальности срабатывает валидатор и можно ли уберечься от случайного списания денег? Ведь многие носят телефоны и карточки в куртках или боковых карманах сумок, которые могут оказаться слишком близко от валидатора. А пожилые люди еще и передвигаются с трудом. Могут ли они надолго задержаться у валидатора и оплатить сразу несколько поездок?
Считанные сантиметры
„Программное обеспечение и сами устройства валидаторов, считывающих банковские карты, строго регулируются организацией EMV, занимающейся развитием стандарта в сфере карточных платежей. Дальность считывания карт и максимальная сила радиополя, которое они могут генерировать, установлены правилами EMV и проверяются при сертификации. Сила поля должна обеспечивать корректное считывание карточек на расстоянии до четырех сантиметров. Кроме того, для считывания добавленной в телефон банковской карты эта функция должна быть активирована соответствующим программным обеспечением на устройстве“, – комментирует ведущий специалист сектора билетной системы Таллиннского департамента транспорта Тийт Лайксоо.
Таким образом, по его словам, возможна ситуация, когда пассажир разблокирует свое смарт-устройство с активированной виртуальной бесконтактной картой Visa или Mastercard на расстоянии до четырех сантиметров от бесконтактного считывателя валидатора, в свою очередь устройство распознает карту, и система продаст пассажиру билет на один час.
„В зависимости от телефона, антенна NFC может быть расположена либо в верхней, либо в нижней части телефона, поэтому трудно сказать, какая именно часть телефона должна была находиться так близко к валидатору. Поскольку размер телефона существенно превышает четыре сантиметра, то, возможно, человеку казалось, что телефон находится от валидатора на большем расстоянии, но в действительности антенна NFC могла находиться в пределах указанного расстояния“, – констатирует Лайксоо.
Дальность считывания банковских карт, отмечает ведущий специалист сектора билетной системы Таллиннского департамента транспорта, установлена правилами EMV, которые город даже при желании не имеет права менять.
„Для осуществления платежа в общественном транспорте банковская карта или смарт-устройство с виртуальной картой должны быть очень близко поднесены к считывателю NFC валидатора, установленного у передней двери. Случайной покупки билета не должно происходить, когда человек просто проходит мимо устройства, – говорит Тийт Лайксоо. – На сегодняшний день в Таллинне невозможно продать билет на смарт-устройство, не разблокировав виртуальный кошелек (Wallet) и без отдельной активации банковской карты. В то же время у нас нет информации о том, предлагает ли, например, приложение Swedbank такую функциональность, чтобы банковская карта всегда была активирована в фоновом режиме“.
Что касается замечания о медленном движении пожилых людей и риска многократного снятия денег, то, по словам Лайксоо, принцип работы билетной системы, как для проездной карточки, так и для банковской, заключается в том, что после продажи билета при каждом последующем поднесении к валидатору той же карты в том же транспортном средстве устройство показывает срок действия билета, и не продает новый билет.
Цифровые деньги – тоже деньги
Чтобы понять, как мог сработать телефон вблизи с валидатором, менеджер по цифровым услугам Swedbank Марек Скороходов объясняет, что для Android существует несколько вариантов оплаты: для мобильных платежей клиент может использовать мобильное приложение Swedbank, приложение Google Pay, mTasku и другие цифровые кошельки.
„Если клиент установил цифровой кошелек и разрешил в настройках совершение платежей простым разблокированием телефона, платеж может быть произведен простым приближением телефона к терминалу. Система работает аналогично бесконтактным платежам, осуществляемым с помощью банковской карточки, – уточняет Скороходов. – Если телефон находится достаточно близко к платежному терминалу и экран разблокирован, платеж списывается“.
Что касается валидаторов в общественном транспорте, то у валидатора рядом с передней дверью, отмечает представитель Swedbank, указано, что он принимает оплату банковскими карточками.
„Чтобы сделать посадку пассажиров как можно более оперативной, валидатор предварительно настроен на прием платежей. Это означает, что, если клиент поднесет к нему банковскую карточку или телефон с разблокированным экраном, платеж будет произведен немедленно. Эта информация также написана на валидаторе“, – говорит Марек Скороходов.
Для оплаты телефоном, по его словам, устройство с открытым экраном нужно поднести очень близко к платежному терминалу, практически напротив него. Поэтому необходимо заблокировать экран, когда кладете телефон в карман или не прислонять его к платежному терминалу, когда держите его в руке без блокировки.
„Отключить функцию оплаты после разблокировки экрана невозможно, так как таким образом работает эта функция со стороны разработчика. При желании функцию NFC можно отключить в настройках телефона, но тогда и бесконтактные платежи работать не будут, – уточняет Скороходов. – В таком случае для того, чтобы произвести оплату, NFC нужно будет включить в настройках заранее“.
Специалист Swedbank добавляет, что оплата не происходит при заблокированном устройстве, что и является средством защиты от нежелательных платежей.
„Существуют кошельки для банковских карт, а также чехлы для телефонов, блокирующие бесконтактные платежи, – перечисляет другие средства защиты от случайных платежей Марек Скороходов. – Цифровые деньги – такие же деньги, как и наличные, с ними тоже нужно обращаться бережно. Точно так же неразумно класть наличную купюру в карман или держать ее в руке во время поездки в общественном транспорте“.