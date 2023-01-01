Это возможно? В столичном автобусе валидатор сам снял деньги у пассажира

„Я ехал в автобусе и стоял у передней двери, встретил знакомую. Заговорили о том, что надо встретиться. Я достал телефон, чтобы посмотреть свое расписание, и бац – деньги ушли. Я даже не понял, что произошло, почему с меня сняли один евро“, – обратился в редакцию Евгений.

Не стойте у валидатора

„Оказалось, деньги сняли за проезд, мы стояли возле валидатора, – рассказывает Евгений. – Телефон у меня на Android. Мне очень нравится приложение Swedbank, для оплаты ничего не нужно – только поднести телефон. Не нужно ничего открывать, ждать, пока загрузится, все очень быстро и легко. Но в этот раз случилось что-то странное“.

Мужчина пытался связаться с городскими властями, чтобы ему вернули деньги, но ничего не добился – если деньги ушли, то ушли. Также ему объяснили, что, согласно правилам, пассажир несет ответственность за нежелательную покупку билета. Кроме того, в ответе отметили, что возле всех валидаторов с бесконтактной функцией оплаты были установлены соответствующие информационные стикеры.

„А ведь может просто лежать банковская карта в кармане. Я буду заходить через переднюю дверь, она сработает, деньги снимутся, потом я буду выходить, деньги снимутся… Или я буду стоять, меня будет шатать в автобусе, я буду то приближаться, то отдаляться, и валидатор будет снимать с меня по одному евро! – рисует возможную ситуацию пассажир. – А потом мне скажут, что, раз я там стоял, то хотел купить билет – все же обозначено. Но я специально потом пошел в автобусе и посмотрел, ничего нигде не обозначено, просто на самом терминале значки карточек. Как я могу понять, что с меня будут произвольно снимать деньги? Никак! Они ведь могли настроить валидатор таким образом, чтобы можно было на экране подтвердить – да, я хочу оплатить. А не так, что подносишь случайно, и деньги сами снимаются“.