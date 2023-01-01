Как выжить в сезон вирусов и простуд. Какие вирусы сейчас ходят и как с ними бороться?

Два года пандемии оставили свой след. По словам специалистов, большая прослойка вакцинированных и переболевших коронавирусом приводит к тому, что ситуация в больницах уже не настолько сложная, и многим требуется лишь симптоматическое лечение.

Но другие вирусы тем временем тоже не дремлют… И для некоторых людей этот сезон может оказаться достаточно тяжелым.

Корона больше не у власти

– Какие вирусы сейчас самые распространенные в Эстонии?

– На 48‑й неделе существенно выросла доля заболеваемости вирусами гриппа А, что составило 25% от всех sentinel проб, получивших позитивный результат. Доля вирусов RSV составила 7,8%, доля других вирусов – SARS-CoV-2, парагрипп, метапневмовирус человека (hMPV) – у каждого по 6,3%. Доля риновирусов снизилась до 3%.

– Правда ли, что коронавирус и грипп в этом сезоне стали „жестче“?

– Распространенность коронавируса повсеместная, заболеваемость оценивается высокой. Люди продолжают заболевать, но в основном все же болеют достаточно легко.

В то же время благодаря достаточно высокой иммунной прослойке (вакцинированные и переболевшие) количество тяжелых форм резко сократилось.

В прошлом году в это же время в больницах на лечении находились 306 пациентов с COVID-19, из них 37 – в интенсиве, а 24 – под ИВЛ. Для сравнения: на прошлой неделе в больницах находились 162 пациента, из них три – в интенсиве, два – под ИВЛ. И 74 пациента из всех госпитализированных на прошлой неделе нуждались в симптоматическом лечении из-за COVID-19.