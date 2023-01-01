Как выжить в сезон вирусов и простуд. Какие вирусы сейчас ходят и как с ними бороться?(1)
Болеть нынче очень дорого. Это касается не только стоимости лекарств, но и недополученного дохода, который обычно государство компенсирует далеко не в полном размере. Жители Эстонии в интернете жалуются, что вирусы в последнее время стали жестче, их стало слишком уж много, и даже взрослые, у которых есть дети садикового и школьного возраста, умудряются не вылезать из болезней – причем разных. „МК-Эстония“ узнала у специалиста Департамента здоровья Ольги Садиковой, какие вирусы сейчас ходят и как с ними правильно бороться?
Два года пандемии оставили свой след. По словам специалистов, большая прослойка вакцинированных и переболевших коронавирусом приводит к тому, что ситуация в больницах уже не настолько сложная, и многим требуется лишь симптоматическое лечение.
Но другие вирусы тем временем тоже не дремлют… И для некоторых людей этот сезон может оказаться достаточно тяжелым.
Корона больше не у власти
– Какие вирусы сейчас самые распространенные в Эстонии?
– На 48‑й неделе существенно выросла доля заболеваемости вирусами гриппа А, что составило 25% от всех sentinel проб, получивших позитивный результат. Доля вирусов RSV составила 7,8%, доля других вирусов – SARS-CoV-2, парагрипп, метапневмовирус человека (hMPV) – у каждого по 6,3%. Доля риновирусов снизилась до 3%.
– Правда ли, что коронавирус и грипп в этом сезоне стали „жестче“?
– Распространенность коронавируса повсеместная, заболеваемость оценивается высокой. Люди продолжают заболевать, но в основном все же болеют достаточно легко.
В то же время благодаря достаточно высокой иммунной прослойке (вакцинированные и переболевшие) количество тяжелых форм резко сократилось.
В прошлом году в это же время в больницах на лечении находились 306 пациентов с COVID-19, из них 37 – в интенсиве, а 24 – под ИВЛ. Для сравнения: на прошлой неделе в больницах находились 162 пациента, из них три – в интенсиве, два – под ИВЛ. И 74 пациента из всех госпитализированных на прошлой неделе нуждались в симптоматическом лечении из-за COVID-19.
А вот с гриппом все как раз наоборот. Благодаря действующим ковид-ограничениям вируса гриппа мы практически не видели. У нас сейчас достаточно большая прослойка людей, особенно детей, которые никогда в жизни с вирусом гриппа не встречались. Данные, полученные из стран южного полушария (Австралия и Новая Зеландия), свидетельствуют, что грипп вернулся на свои допандемические показатели. Мы прогнозируем, что сезон может оказаться достаточно тяжелым, особенно для групп риска. К ним относятся малыши в возрасте до 5 лет, люди старшего возраста, а также люди с серьезными хроническими заболеваниями.
Предсказать заранее развитие событий пока еще очень сложно. Но штаммов вируса гриппа может циркулировать одновременно до трех.
– Что бы вы могли посоветовать жителям Эстонии, как укреплять здоровье в сезон вирусов?
– Осень и зима – время острых респираторных вирусных заболеваний. Среди множества острых респираторных вирусных заболеваний особняком стоят два: грипп и COVID. Связано это с возможными тяжелыми осложнениями.
Лучше средство защитить себя и снизить возможность тяжелых последствий – это вакцинация. Остальные способы хорошо известны, не всегда их удается выполнять, но тем не менее они важны. Это здоровый сон, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом. Специалисты советуют не нервничать, вести здоровый образ жизни, питаться правильно, чтобы в рационе были сбалансированы белки, жиры и углеводы. И витамины, конечно.
– Если человек уже заболел, что ему следует предпринять, чтобы ускорить выздоровление?
– В большинстве случаев грипп проходит без особого лечения. Главное – обеспечить покой и дать возможность организму бороться с вирусом своими силами, это поможет быстрее восстановиться, активизировать внутренние резервы и активнее работать иммунной системе. В девяти случаях из десяти этого достаточно, выздоровление занимает обычно от недели до 10 дней.
Основные заблуждения
– Надо ли сбивать температуру?
– Температуру до 38 сбивать не нужно. Температура помогает активизировать защитные процессы в организме. Для ускорения процесса можно использовать домашние средства и народные методы.
Правильное питание. Отказ от курения. Пить как можно больше жидкости (воды или травяного чая). Никто не отменял и народные средства – чай с малиной, с медом и т. д. Здесь у каждого свои секреты.
– Правда ли, что антибиотики не помогают против вирусов?
– Антибиотики не имеют отношения к лечению гриппа. Вирус – внутриклеточный паразит, и на него антибиотики не оказывают никакого влияния. Они не ускорят выздоровление, только могут добавить побочных эффектов (диарею, например) и внесут вклад в общую копилку антибиотикорезистентности микробов. Антибиотик необходим в случае возникновения осложнений, например, при пневмонии или отите и т. д.
– Какие лекарства могут помочь в случае вирусных заболеваний – для выздоровления и облегчения симптомов?
– Для облегчения состояния можно принимать жаропонижающие таблетки, сосудосуживающие (для облегчения дыхания), антигистаминные и т. д. В этом случае обязательно проконсультируйтесь с врачом – дозировка и назначаемые лекарства могут быть показаны одним и противопоказаны другим пациентам. Есть специфическое лечение, но его назначает врач.