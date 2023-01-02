Еда по карточкам. Государство меняет систему помощи нуждающимся: что кого и когда ждет?

То тут, то там в новостях периодически появляются возгласы возмущения: обратились за помощью в Продуктовый банк, а там дали 6 кг свеклы и просроченное детское питание. Представители Продуктового банка в свою очередь уже устали объяснять, что они раздают лишь то, что им жертвуют.

Чтобы впредь подобных ситуаций не было, государство сейчас запустило реформу, в результате которой продовольственная помощь будет выдаваться в виде карточек для покупки продуктов в магазине. И на эти деньги люди смогут купить себе то, что им нужно (с определенными ограничениями). То есть если сейчас человеку дают, например, гречку, а он ее не ест, то он может от нее отказаться или принять и потом думать, куда ее деть. А по новой системе он сможет сам выбрать, что он хочет вместо этой гречки купить.

О нюансах системы рассказала Теа Варрак, руководитель направления готовности к кризисам Министерства социальных дел.

7–8 кг еды или 30 евро

– Как изменится система продовольственной помощи в 2023 году?

– В первой половине 2023 года Министерство социальных дел планирует изменить систему предоставления закупаемой государством продовольственной помощи. На сегодняшний день пакеты с заранее закупленным продуктовым набором ежеквартально распределяются между нуждающимися через отделения Продуктового банка на основании списков, составленных социальными работниками местных самоуправлений.

В 2023 году министерство хочет внедрить более гибкую и удобную систему электронных продуктовых карточек, на которые ежеквартально будет переводиться определенная сумма. Эти деньги человек сможет использовать, самостоятельно выбирая в любом магазине сети, выигравшей государственный тендер, продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению. Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что они достойные члены общества и что государство не оставит их в беде, если они попали в сложную экономическую ситуацию.