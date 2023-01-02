Еда по карточкам. Государство меняет систему помощи нуждающимся: что кого и когда ждет?(2)
Специалисты Министерства социальных дел сейчас проводят реформу системы помощи нуждающимся. Если продовольственная помощь тем, кто находится в сложной ситуации, ранее поступала через Продуктовый банк, то вскоре все будет совсем по-другому. Людям будут выдавать карточки с загруженной на них суммой денег, и на эти деньги они смогут купить продукты по своему вкусу. „МК-Эстония“ узнала подробности новой системы.
То тут, то там в новостях периодически появляются возгласы возмущения: обратились за помощью в Продуктовый банк, а там дали 6 кг свеклы и просроченное детское питание. Представители Продуктового банка в свою очередь уже устали объяснять, что они раздают лишь то, что им жертвуют.
Чтобы впредь подобных ситуаций не было, государство сейчас запустило реформу, в результате которой продовольственная помощь будет выдаваться в виде карточек для покупки продуктов в магазине. И на эти деньги люди смогут купить себе то, что им нужно (с определенными ограничениями). То есть если сейчас человеку дают, например, гречку, а он ее не ест, то он может от нее отказаться или принять и потом думать, куда ее деть. А по новой системе он сможет сам выбрать, что он хочет вместо этой гречки купить.
О нюансах системы рассказала Теа Варрак, руководитель направления готовности к кризисам Министерства социальных дел.
7–8 кг еды или 30 евро
– Как изменится система продовольственной помощи в 2023 году?
– В первой половине 2023 года Министерство социальных дел планирует изменить систему предоставления закупаемой государством продовольственной помощи. На сегодняшний день пакеты с заранее закупленным продуктовым набором ежеквартально распределяются между нуждающимися через отделения Продуктового банка на основании списков, составленных социальными работниками местных самоуправлений.
В 2023 году министерство хочет внедрить более гибкую и удобную систему электронных продуктовых карточек, на которые ежеквартально будет переводиться определенная сумма. Эти деньги человек сможет использовать, самостоятельно выбирая в любом магазине сети, выигравшей государственный тендер, продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению. Мы хотим, чтобы люди чувствовали, что они достойные члены общества и что государство не оставит их в беде, если они попали в сложную экономическую ситуацию.
– Сколько человек получало продуктовую помощь в 2022 году и сколько, по прогнозам, станет ее получать в следующем году?
– По состоянию на октябрь 2022 года, продуктовую помощь получили чуть более 26 000 человек, в августе их было 36 000. Прогнозы на следующий год министерство не делает, списки составляют местные самоуправления на базе полученных заявлений о прожиточном пособии. Учитывается и количество людей, находящихся в приютах.
– Изменится ли стоимость и разнообразие среднего продуктового пакета в 2023 году по сравнению с тем, что давали в качестве продовольственной помощи в прошлом?
– В прошлом вес продуктового набора – около 7–8 кг. В него входили крупы и злаковые, консервы, чай, кофе, мед, суп в банках, консервированные фрукты, изюм. В разработку состава пакета и его комплектацию свой вклад вносит Институт развития здоровья, продукты должны быть сытными и такими, которые можно долго хранить.
В наступившем году продуктовый набор планируется заменить ваучером/карточкой, куда загружается определенная сумма денег, на которые человек сможет купить то, что ему больше по вкусу.
Расплатиться карточкой
– Как часто будут выдавать продуктовые карточки на 30 евро нуждающимся?
Карточки будут выдавать с той же регулярностью, что и продуктовый набор, то есть один раз в квартал.
– Кто и каким образом будет заниматься выдачей карточек?
Карточки в защитных конвертах можно будет получить на инфостойках магазинов сети, выигравшей государственный тендер, или они будут отправлены на дом.
– Это будут подарочные карточки или начисление денег на карту клиента?
Пластиковые карточки с начисленной на них суммой денег.
– С какими сетями магазинов сейчас идут переговоры?
В данный момент идет государственный тендер, в рамках которого мы ожидаем предложений. О том, какие торговые сети участвуют, будет известно к концу декабря.
– По каким критериям будут выбирать победителя тендера?
В предложении должна быть описана система обеспечения получения продовольственных карточек, а также наличия магазинов в разных регионах. Кроме того, должны быть приведены запланированные затраты на ИТ-разработки и разработку системы, сумма затрат на управление проектом и стоимость доставки продуктов на дом в случае, когда социальный работник отмечает, что получатель помощи нуждается в доставке.
– Что делать людям, если поблизости от них не окажется магазина той сети, карточки в которые будут выдавать?
Одним из условий государственного тендера является наличие магазинов сети или партнерской сети во всех уездах Эстонии.
– Правда ли, что если человек потеряет карточку, то ее заменят на новую? Будут ли как-то проверять, действительно ли человек ее потерял, а не обманывает?
Сальдо на потерянной карточке будут обнулять и переносить на новую карточку, то есть обманывать не имеет смысла.
– Сколько раз могут одному и тому же человеку менять потерянную карточку на новую в течение года?
Таких ограничений не установлено.
Есть нюансы
– Каким критериям должен будет соответствовать человек, чтобы получить продуктовую карточку?
Здесь действуют те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. То есть получатели прожиточного пособия, ходатайствовавшие о нем, получатели компенсаций от местного самоуправления и еще ряд лиц .
– Если нуждающихся окажется в некоторых регионах больше, чем выделенных средств, как будут поступать местные самоуправления?
Средства выделяются на основе списков, полученных от самоуправлений, и начисляются на персональные карточки.
– Если карточек в каком-то регионе окажется больше, чем нужно, как с ними поступят?
Карточки будут персональными, то есть распределяются с высокой степенью точности.
– Какой у них будет срок годности?
Карточки будут выдавать раз в квартал, поскольку ситуация нуждающегося человека за это время может измениться.
– Что нельзя будет на эти карточки купить и почему?
Используя продуктовую карточку, можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, например гигиенические товары. Невозможно будет приобрести табачные и алкогольные изделия, а также лотерейные билеты. Эти ограничения установлены исходя из цели – оказать продуктовую помощь людям, которые в ней нуждаются.
– Что будет с Продуктовым банком? Будет ли он параллельно заниматься раздачей продуктов нуждающимся? Можно ли будет получать продукты и из Продуктового банка, и по карточкам?
Продуктовый банк распределяет не только закупаемую государством помощь, но и ту, что жертвуют ему частные лица и организации. Скорее всего, эта система не изменится, но на этот вопрос лучше смогут ответить представители Продуктового банка. Продуктовые карточки со средствами, выплачиваемые государством, можно будет использовать только в сети магазинов, победившей в тендере, а также в партнерских магазинах этой сети.