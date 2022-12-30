Новости Эстонии
30.12.2022, 12:50

Юрген Лиги о Сависааре: я наивно думал, что без него Эстония не станет свободной

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Jürgen Ligi
Reformierakond
Юрген Лиги
Юрген Лиги
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Мои лучшие воспоминания об Эдгаре Сависааре связаны с восьмидесятыми. В то время я слушал его лекции по истории философии в Академии наук, и это было впечатляюще.

Во времена пробуждения он поразил своей преданностью работе и собраниям Народного фронта. Он смог зарекомендовать себя настолько значимой властной фигурой, что я даже думал, что без него Эстония не станет свободной. Конечно, это было наивно, но для него собственная личность была главным соображением в политике. И хотя в то время это не было понятно так хорошо, как на расстоянии, из-за этого он потерял близких союзников.

Он был учеником моего отца и как политик спрашивал у него совета, например, как использовать тот или иной исторический факт в политике. Мой отец, насколько я помню, как ученый не поддерживал такой подход. Но для нашей семьи было важно, что в интервью в конце 1990 года Сависаар вспомнил отца как важного для него ушедшего из жизни человека. Он был в состоянии получить много личной благодарности даже в гораздо более простых ситуациях.

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