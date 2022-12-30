Юрген Лиги о Сависааре: я наивно думал, что без него Эстония не станет свободной

Во времена пробуждения он поразил своей преданностью работе и собраниям Народного фронта. Он смог зарекомендовать себя настолько значимой властной фигурой, что я даже думал, что без него Эстония не станет свободной. Конечно, это было наивно, но для него собственная личность была главным соображением в политике. И хотя в то время это не было понятно так хорошо, как на расстоянии, из-за этого он потерял близких союзников.