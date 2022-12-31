С января расширится список финансируемых Кассой здоровья лекарств

Кроме того, у врачей появится возможность использовать уже входящие в льготный список лекарства на основании обновленного и расширенного перечня показаний, а это значит, что эти лекарства станут доступны для большего количества пациентов. В связи с изменениями, например, расширяются возможности нутритивной терапии и лечения рака различной локализации (предстательной железы, молочной железы, легких, пищевода и толстой кишки и меланомы), также синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Одним из важных этапов повышения доступности лекарств можно считать расширение списка показаний для выписывания льготных лекарств, предназначенных для лечения нарушений внимания и гиперактивности. Это важно для тех, чье заболевание проявилось или было диагностировано после достижения 19-летнего возраста, поскольку с 1 января 2023 года льготные компенсации Кассы здоровья лекарств от синдрома дефицита внимания и гиперактивности начнут распространяться и на данную группу пациентов.

Расширение возможностей лечения рака предстательной железы также можно назвать важным изменением следующего года и положительной новостью для мужчин, страдающих этим заболеванием. „В список льготных лекарств Кассы здоровья добавлен препарат для лечения предстательной железы, содержащий апалутамид, который снижает разрастанию опухолевых клеток и способствует их отмиранию. Эффект связан с воздействием на рецепторы мужских гормонов“, — рассказала главный специалист отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Кассы здоровья Мари Рейман. По ее словам, у каждого пятого-шестого мужчины в течение жизни будет диагностирован рак предстательной железы, и это второе по распространенности мужское заболевание во всем мире.