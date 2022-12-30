Андрес Путтинг: Эдгар Сависаар на фото — это то, что многие помнят

Мои встречи с Эдгаром Сависааром начались еще в начале моей карьеры фотокорреспондента. Я встречался с Сависааром через объектив фотокамеры, а также лично в управе Таллинна, в офисе Центристской партии, в замке Тоомпеа, на хуторе Хундисильма, на улице Поска, в здании суда, в аэропорту и даже на ночных столичных улицах.