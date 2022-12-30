30.12.2022, 17:14
Андрес Путтинг: Эдгар Сависаар на фото — это то, что многие помнят
ФОТО: | Delfi Meedia
Мои встречи с Эдгаром Сависааром начались еще в начале моей карьеры фотокорреспондента. Я встречался с Сависааром через объектив фотокамеры, а также лично в управе Таллинна, в офисе Центристской партии, в замке Тоомпеа, на хуторе Хундисильма, на улице Поска, в здании суда, в аэропорту и даже на ночных столичных улицах.
Сависаар был парнем с неиссякаемой энергией, которую он делил с политикой, прессой и молодыми членами партии, а также с фотографами.