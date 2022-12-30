Новости Эстонии
30.12.2022, 17:14

Андрес Путтинг: Эдгар Сависаар на фото — это то, что многие помнят

 
20.08.2022
20.08.2022
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Мои встречи с Эдгаром Сависааром начались еще в начале моей карьеры фотокорреспондента. Я встречался с Сависааром через объектив фотокамеры, а также лично в управе Таллинна, в офисе Центристской партии, в замке Тоомпеа, на хуторе Хундисильма, на улице Поска, в здании суда, в аэропорту и даже на ночных столичных улицах.

Сависаар был парнем с неиссякаемой энергией, которую он делил с политикой, прессой и молодыми членами партии, а также с фотографами.

В какой-то момент фотография стала общением. Нет, я тебе ничего не скажу, Путтинг, - ответил он, когда я попросил осветить какой-то партийный скандал. „Путтинг за дверью?“, - услышал я однажды... но он вышел, был доброжелателен, рукопожатие было немного мягким, но теплым.

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