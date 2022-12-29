Вице-мэр: помощь украинским беженцам оказывалась в столице не в ущерб нуждающимся таллиннцам

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, Таллинн в связи с войной в Украине оказывает поддержку как украинским городам, так и прибывшим сюда беженцам. „Город выделил средства на гуманитарную помощь, помогал нашим городам-партнерам Одессе и Киеву, а также поддержал Львов. И, конечно, мы оказывали всестороннюю помощь прибывшим сюда военным беженцам. Был открыт первый в Эстонии центр приема беженцев на улице Нийне, который работает до сих пор. Также была организована дополнительная помощь для беженцев в получении необходимой одежды, продуктов и прочей помощи“, - сказала вице-мэр.

При этом, как подчеркнула Бешкина, помощь беженцам осуществлялась не в ущерб нуждающимся таллиннцам. „В этом Таллинн дважды повышал ставки расходов на жилье, принимаемые в расчет при назначении прожиточного пособия, чтобы помочь нуждающимся оплатить коммунальные счета и сохранить жилье. Для частичного покрытия расходов на подорожавшие отопление и электроэнергию мы выплатили субсидии на общую сумму 4,6 млн евро, что стало существенной дополнительной задачей для городской социальной системы. Для поддержки пожилых людей мы увеличили надбавку к пенсии до 150 евро, а в следующем году ее размер составит 175 евро. С этой осени мы ввели пособие к началу учебного года в размере 50 евро, чтобы поддержать всех школьников и их семьи. На следующий год величина этого пособия составит уже 75 евро“, - пояснила Бешкина.

В этом году в Таллинне приступили к оказанию нескольких новых социальных услуг (включая услугу замещающей опеки для молодежи с тенденцией к рискованному поведению, услуга замещающей опеки с согласия родителей и проч.), а также увеличена доступность прежних услуг, включая услугу дневного ухода для людей с деменцией, услугу социального транспорта, услугу личного помощника и опорного лица для детей.