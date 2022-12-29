Михаил Кылварт об Эдгаре Сависааре: именно человечность и умение понимать людей сделало его политиком с большой буквы

„Эдгара можно было назвать по-настоящему смелым человеком у которого был редкий стержень. Он продемонстрировал это обществу прежде всего во времена восстановления независимости Эстонии. Но и позднее мне не раз доводилось становиться свидетелем, когда он принимал решения, исходя из своих убеждений и был готов отстаивать их до конца.

О политиках или государственных деятелях нечасто можно сказать, что они искренни. Уверен, что Эдгар Сависаар был действительно искренним, когда заботился и переживал о будущем государства, города, общества. Для него это не было просто политической игрой. Он был искренен и, когда помогал людям - нуждающимся в тяжелые времена или конкретному человеку в сложной ситуации.

Конечно, Эдгар Сависаар был опытным, ловким политиком. Он умел создавать интриги и ничто человеческое не было ему чуждо. Но именно человечность и умение понимать людей сделало его политиком с большой буквы и государственным деятелем.

Как человек он был полон неожиданностей. На хуторе Эдгара – в Хундисильма – гостей первыми встречали его немецкие овчарки. Он непременно хотел показать все растения и деревья в своем саду. Затем уже начинались другие разговоры.

В одной из последних встреч вспоминал празднование Дня восстановления независимости в 2015 году на площади Вабадузе, когда, произнося речь, он поднялся с инвалидного кресла – впервые появившись перед публикой после тяжелой болезни. Тогда Эдгар попросил меня проводить его на сцену и на всякий случай подстраховать, чтобы помочь, если понадобится. Во время нашей беседы он говорил о том, как он все же встал, несмотря ни на что.

Таллинн будет помнить мэра столицы и государственного деятеля, роль которого останется вписанной особой строкой в историю Эстонии. Я запомню Эдгара человеком, который наперекор всем тяготам всегда поднимался“, - написал Кылварт.