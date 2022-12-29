Кая Каллас: Сависаар был великой личностью и занимает твердое место в истории Эстонии

„У меня много прекрасных воспоминаний об Эдгаре Сависаари из моего детства. Помню, как в детстве я танцевала в ансамбле народного танца „Sõleke“ и нас попросили выступить на мероприятиях его предвыборной кампании. И позже я помню, как Эдгар Сависаар вместе с моим отцом и многими другими активно работал над восстановлением независимости Эстонии“, — вспоминает Каллас.

„У меня не было возможности обсудить с ним настоящие и будущие проблемы Эстонии, когда я была в политике, потому что мы были в политике всего несколько лет одновременно, и наша работа тогда нас не объединяла — он был тогда мэром Таллинна, а я впервые была членом Рийгикогу“, — сказала Каллас и добавила, что их обоих объединяет то, что они знают заботы и боли должности премьер-министра.

Каллас вспомнила, как этим летом Сависаар также обедал с предыдущими премьер-министрами в доме Стенбока перед днем восстановления независимости. „Мы все вместе обсуждали жизнь в Эстонии и события в мире, и все констатировали, что у каждого премьера свои испытания, но останется однажды позади“, — написал она.

„Да, Эдгар Сависаар был противоречивым, но, несмотря ни на что, он был политиком с блестящим умом, великой личностью, и он занимает твердое место в истории Эстонии. Мы благодарны ему за все, что он сделал для восстановления независимости Эстонии. Спасибо, Эдгар, и покойся с миром! Мои соболезнования близким“, — написала Каллас.