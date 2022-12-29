Сийм Каллас об эпохе Сависаара: такое забыть невозможно!

„Он был величиной, которую эстонская политика в эпоху восстановления независимости превзойти не смогла. Как и история“, - говорит Каллас.

„В свое время я очень тесно сотрудничал с Эдгаром Сависааром. Мы были, без сомнения, хорошими друзьями. В свои лучшие времена он был интересной личностью, с большим личным обаянием, очень быстро мыслящим, очень трудолюбивым. И очень противоречивым. Зачастую очень черно-белым. Со временем мы начали отдаляться друг от друга. Наши представления о том, как отстроить вновь независимую Эстонию, стали все больше и больше расходиться“, - рассказывает он.

По словам Калласа, они в основном находились по разные стороны политического фронта. „Несмотря ни на что, мы сохраняли взаимоуважение и поддерживали хорошие отношения, иногда собирались вместе и говорили об обстановке в мире. Мои личные договоренности с ним всегда соблюдались, насколько я помню“.

Каллас говорит, что эпоха Сависаара закончилась. „Можно оглядываться на нее с самыми разными чувствами, но нельзя без чувств. Забыть ее невозможно“.