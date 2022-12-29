Юри Ратас: Вклад Сависаара в нашу политику и развитие государства был огромен

„Его вклад в политику и развитие нашей страны был огромен. Сависаар был основателем Народного фронта и внес неоценимый вклад в восстановление независимости Эстонии, он служил Эстонии как премьер-министр, многократно занимал пост министра и был многолетним мэром Таллинна, - отметил Ратас. - Он также построил и руководил более двух десятков лет одной крупнейшей партий Эстонии - Центристской партией“.