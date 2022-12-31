Чему будет посвящена памятная монета в следующем году?

В каждой стране Европейского союза центральные банки имеют право раз в год выпускать в дополнение к обычным монетам еще две со специальным дизайном. Подобные монеты называются памятными. Их выпускают, чтобы чтить и помнить людей или события, важные для этой страны или всей Европы.

Подобные монеты являются законным платежным средством по всей еврозоне. У них общие отличительные черты и характеристики, а также одинаковый реверс для всех стран Евросоюза. Особенными эти монеты делает памятный мотив на части аверса. Выпускают их номиналом в два евро, потому что его сложнее всего подделать – из-за большого диаметра и хороших технических характеристик.

„Хотя каждая страна имеет право чеканить до двух памятных монет в год, тираж согласовывается на уровне Европейской комиссии, а дизайн должен быть одобрен всеми государствами еврозоны. Любая страна Европейского союза имеет право не согласиться с идеей и дизайном памятной монеты и наложить вето на чеканку“, – рассказывает руководитель наличных денег и инфраструктуры Банка Эстонии Райт Роосве.

Тираж выпущенной Банком Эстонии монеты, посвященной Украине, составляет два миллиона. „При определении тиража мы стремились, чтобы количество было достаточным для пополнения запасов, предназначенных для монетного обращения, а также, чтобы доступ к ней был у максимально возможного количества заинтересованных лиц“, – поясняет Райт Роосве. Здесь важно отметить, что максимальный тираж памятных монет определяется несколькими критериями, в том числе показателями ВВП страны.

Эстония первой отчеканила монету, посвященную свободе Украины, но она не останется единственной. „В Латвии и в Литве также чеканят монеты, посвященные Украине, – рассказывает Райт Роосве. – Обычно для покрытия затрат на производство монет мы также продаем монетные карты как нумизматический продукт. В случае монет, посвященных Украине, мы жертвуем все доходы от продажи монетной карты Национальному банку Украины“.