Украинская беженка: я не отказываюсь от украинского языка. Но для актера важна чистая русская речь
Олександре Левицькой — двадцать. Молодая украинская беженка живет в Таллинне, продолжает учиться онлайн в Киевском университете культуры. А еще — работает в Русском театре. Именно в Эстонии у молодой актрисы случился творческий дебют — ее игру на сцене можно оценить в спектакле „Обыкновенное чудо“ и в новогодней сказке. „Я не верила, что смогу устроиться по специальности. Искала работу хоть кем“, — признается Олександра. История украинской беженки — в материале RusDelfi.
Уехали из Украины с подружками
Первые недели войны Олександра провела в в бункере под общежитием Киевского университета. „Я даже скучаю по этому времени, потому что мы с друзьями были там вместе, — рассказывает украинка. — Все эти две недели отмечали дни рождения, праздновали 8 марта. И это сглаживало впечатление от того, что случилось. Не было даже паники“. Но через две недели Олександру вместе с подругами попросили из бункера уехать, так как было небезопасно.