Украинская беженка: я не отказываюсь от украинского языка. Но для актера важна чистая русская речь

Уехали из Украины с подружками

Первые недели войны Олександра провела в в бункере под общежитием Киевского университета. „Я даже скучаю по этому времени, потому что мы с друзьями были там вместе, — рассказывает украинка. — Все эти две недели отмечали дни рождения, праздновали 8 марта. И это сглаживало впечатление от того, что случилось. Не было даже паники“. Но через две недели Олександру вместе с подругами попросили из бункера уехать, так как было небезопасно.

„Мы не знали что делать. Ехать домой? У одной подруги родные в Запорожье, у другой — в Харькове. Ехать некуда. Наша Диана предложила отправиться к своей маме в Эстонию. И мы решились! Всем вместе не так скучно“, — вспоминает Олександра. Родители девушки были рады, что дочка уезжает из Украины. „Отправляли меня хоть куда, потому что очень боялись. А я одна не хотела ехать. Мне одной сложно, без поддержки. При этом я понимала, что мои родные никуда не уедут: и мама, и папа — военнообязанные. Есть еще младший брат, ему двенадцать, но и его решили оставить в Украине“, — рассказывает Олександра.