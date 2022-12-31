БОЛЬШОЙ ОБЗОР | От пособий до больничных и минимальной зарплаты. Самые важные изменения в 2023 году в социальной сфере

С начала года увеличиваются семейные пособия. Изменения в их выплате вступят в силу, когда президент обнародует измененный закон в Рийгикогу. Чтобы поддержать экономическую жизнедеятельность семей с детьми и повысить доверие к планированию семейных пособий, Рийгикогу принял законопроект об увеличении детских и семейных пособий начиная с 1 февраля. В январе 2023 года семейные пособия будут выплачиваться в действующих на данный момент размерах. Недополученная в январе разница между январскими и февральскими пособиями будет выплачена задним числом не позднее 31 мая 2023 года.

Действующая компенсация больничных будет действовать с 1 января по 30 июня. Согласно действующему сейчас порядку компенсация работникам в случае болезни выплачивается начиная со второго дня. Первый день болезни является самоответственностью работника, больничный со второго по пятый день оплачивает работодатель, а начиная с шестого дня болезни – Больничная касса. Подобная система компенсации больничных дней позволяет людям оставаться дома при появлении первых симптомов, не теряя при этом значительной части своего дохода. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ .

В новом году увеличатся детские и семейные пособия , а также пособия для родителей-одиночек. Действующий порядок компенсации больничных будет продолжаться до конца июня. Минимальная заработная плата вырастет до 725 евро, средняя пенсия до 703 евро, а для людей, достигших возраста получения пенсии по старости, будет применяться освобождение от подоходного налога в размере 704 евро, что освободит среднюю пенсию от подоходного налога. Место в домах попечения станет доступнее, плата за него будет сопоставима со средней пенсией, прогнозируемой в следующем году. Кроме того, домам попечения и учреждениям специального ухода компенсируются расходы, связанные с повышением цен на энергоносители. На все прививки с 2023 года распространяется вакцинационное страхование, расширятся возможности лечения рака, станет доступнее помощь логопедов, физиотерапевтов и психологов. Система пособий по страхованию от безработицы и системе специального попечительского ухода станут гибче.

В дополнение к январскому увеличению пенсий в особом порядке, с 1 апреля произойдет индексация, увеличив пенсии. Согласно прогнозу, средняя пенсия по старости вырастет примерно на 88 евро, в результате чего составит 703 евро . Согласно расчетам, народная пенсия будет равняться примерно 338 евро.

С 1 января в особом порядке на 20 евро увеличивается базовая часть пенсии, а не облагаемый налогом доход лица, достигшего пенсионного возраста по старости, будет учитываться отдельно. Это означает, что средняя пенсия не будет облагаться налогом. Изменение необлагаемого налогом дохода коснется всех тех, кто достиг пенсионного возраста по старости или достигнет его в 2023 году. Изменение суммы необлагаемого дохода в размере 704 евро распространяется и на людей, которые достигли пенсионного возраста, но отложили получение пенсии. Дополнительная информация и часто задаваемые вопросы доступны ЗДЕСЬ .

Повысится пособие по трудоспособности, однако его точный размер станет известен только в конце 1 квартала, когда произойдет индексация в соответствии с пенсионным индексом.

Увеличивается разрешенный максимум заработной платы за кратковременную занятость (tööampsud). В 2023 году она может составить до 290 евро в месяц, не уменьшая сумму пособия по страхованию от безработицы или пособия по безработице.

пособие для многодетной семьи: 650 евро для семьи, воспитывающей 3-6 детей (сейчас 300 евро) и 850 евро для семьи, воспитывающей 7 и более детей (сейчас 400 евро).

С нового года доступность лечения диабета повысится, так как Больничная касса профинансирует приобретение 163 новых медицинских устройств, которыми пациенты смогут пользоваться дома самостоятельно или с помощью своих близких. Важное изменение заключается в том, что пациенты в возрасте 19-25 лет, имеющие диабет 1-го типа, смогут проходить помповую терапию до достижения ими 26-летнего возраста, если лечение результативно и уровень глюкозы взят под контроль. Также до 26 лет инсулиновая помповая терапия будет доступна пациентам 19-25 лет с сахарным диабетом 1-го типа, не достигших целей лечения при непрерывном мониторинге уровня глюкозы в предыдущие шесть месяцев, однако мотивированных к прохождению терапии.

В целях сдерживания роста стоимости места в попечительском заведении Министерство социальных дел поддерживает частичное покрытие расходов, связанных с повышением цен на энергоносители. Размер ежемесячной субсидии составляет 60 евро в расчете на человека, проживающего в попечительском доме. Расходы государства составят в общей сложности 3,1 млн евро. Субсидия выплачивается за период с октября 2022 года по март 2023 года.

С 1 июля место в доме социального попечения станет доступнее. В случае дохода пенсии по старости ниже среднего, местное самоуправление будет частично возмещать расходы на проживание и питание. Кроме того, со вступлением в силу Закона о социальном обеспечении и внесением поправок в Закон о подоходном налоге повысится качество услуг общего ухода и улучшится доступность услуг, поддерживающих проживание дома. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ .

С 1 января вступает в силу новый перечень профессиональных заболеваний , в который включены профессиональные заболевания, обусловленные психосоциальными факторами риска. Список пополнили посттравматическое стрессовое расстройство и другие заболевания, обусловленные психосоциальными факторами риска в производственной среде. Если факторы риска не были смягчены, у заболевшего работника будет право на получение компенсации аналогично компенсации при профессиональном заболевании, вызванным другими факторами риска.

С 1 января служба гигиены труда станет комплексной, а выполнение рекомендаций врача по гигиене труда в производственной среде – обязательным. Помимо оценки состояния здоровья работника, врач-специалист по гигиене труда должен учитывать факторы риска рабочей среды и давать комплексные рекомендации. Работодатель обязан включить предложения в план действий по анализу рисков рабочей среды. Однако закон оставляет за работодателем право в определенных случаях не реализовывать предложения, если расходы несоразмерно велики и не учитывают размер компании, варианты финансирования, пользу для сотрудников и если предложение влечет за собой значительные изменения в организации труда. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ .

В 2023 году продолжится прием заявок на субсидии, направленные на оказание услуг в сфере душевного здоровья. Разработаны две меры поддержки, позволяющие самоуправлениям и центрам первичных медицинских услуг в 2023 году получить от государства финансовую поддержку для оказания психологической помощи жителям региона. Прием заявок планируется открыть в январе.

Вакцины против COVID-19 будут бесплатно доступны в 2023 году всем жителям Эстонии и лицам, временно пребывающим в Эстонии. С 2023 года вакцины включены в государственную программу иммунизации, чтобы сделать возможной бесплатную вакцинацию против COVID-19. По мнению экспертов, серьезные волны COVID-19 могут возникнуть и в следующем году. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ .

С 1 января страхование вакцин распространяется на все вакцины, включая вакцины плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины. Цель создания страхования – оказать поддержку людям, чье здоровье пострадало от прививки, и тем самым повысить доверие к вакцинации. Страхование от вакцин действует в Эстонии с мая 2022 года и позволяет лицам, которые в результате вакцинации нанесли серьезный вред здоровью, подать заявление на компенсацию. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ .

В процессе государственной реформы с 1 января несколько услуг переходят из ведения Института здоровья в ведение Больничной кассы и Департамента социального страхования. Например, Больничная касса будет отвечать за организацию услуги лечения алкогольной зависимости, а также раннего выявления и краткосрочного вмешательства в случае чрезмерного употребления алкоголя. Департамент социального страхования будет заниматься организацией обучения специалистов по защите детей, а также поставщиков услуг замещающего ухода и услуги приюта.

Департамент здоровья завершил проведение лабораторных анализов в области пищевых продуктов, которые до сих пор дублировали работу Ветеринарно-пищевой лаборатории. Склады вакцин, находящиеся в ведении Департамента здоровья, переданы Больничной кассе, которая в будущем будет закупать эту услугу у частного сектора. Кроме того, подготовлен обзор возможностей более эффективного использования недвижимости, на основе которого в будущем году будет принят ряд решений.

С 1 апреля вступит в силу новый закон о помощи жертвам, который улучшит доступность помощи жертвам насилия, преступлений или кризисных происшествий. Благодаря нововведению система обращения за компенсацией жертвам преступлений станет понятнее. В новом законе впервые сформулирован принцип кризисной помощи в случае сексуального насилия, описана услуга поддержки отказа от насильственного поведения, услуга психосоциальной помощи жертве кризисной ситуации, а также базовая услуга помощи жертвам. Дополнены содержание и условия работы центра поддержки женщин, восстановительного правосудия и услуг, оказываемых жертвам торговли людьми, а также помощи в сфере душевного здоровья, поддерживающей восстановление после травмы. Дополнительная информация доступна ЗДЕСЬ.