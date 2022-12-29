Люди будут держаться за свое место. 10 прогнозов по рынку труда на 2023 год

Каждый кризис делает людей более консервативными. Поэтому неудивительно, что мы будем видеть значительно меньше смелых решений о трудоустройстве на новом месте. Если в прошлом году люди охотно меняли работу при получении чуть ли не любого более выгодного предложения, то в 2023 году будет больше цениться стабильность. Если заработная плата соответствует ожиданием и среднему уровню на рынке, и рабочая среда является хорошей, то работники не будут особенно стремиться искать новое место работы и сразу принимать персональные предложения, что усложнит жизнь и для работодателей. 4) Работодатели будут заманивать работников обратно в офисы

Многие предприятия находятся в сложной экономической ситуации, способной побудить их сократить часть работников. Однако работодатели все еще помнят болезненный урок, который им пришлось усвоить во время пандемии коронавируса, когда взамен сокращенных в спешке работников после окончания кризиса работодателю не удавалось найти им новую и столь же квалифицированную замену. Поэтому, скорее всего, сокращения будут последней мерой, когда станет ясно, что никакие другие шаги уже не помогут. Кроме того, работодатели поняли, что уходящий работник может одновременно являться будущим клиентом, партнером или послом бренда, и поэтому обычно предприятия прилагают все силы, чтобы сгладить для работника потерю работы. Например, помимо предусмотренных законом компенсаций уходящим работникам предлагаются консультации по карьере, психологическая помощь и другие блага. 3) Люди будут держаться за свое место

Нехватка работы и нехватка рабочей силы усугубятся параллельно друг другу. Чем больше работодатели будут нуждаться в новых навыках, тем сложнее им будет найти подходящих людей, и тем больше будет соискателей работы, которые не смогут соответствовать ожиданиям рынка труда. Наибольшие сложности в ближайшем будущем будут испытывать молодые люди, которые не обладают необходимым опытом и образованием. В то же время, ищущий работу специалист по-прежнему будет редкой находкой – для него всегда будет работа , особенно если он готов постоянно совершенствовать и дополнять свои знания и умения.

Мы уже много лет наблюдаем за спорами о том, является ли поддержка занятия спортом со стороны работодателя специальной льготой, или нет. Наиболее ориентированные на успех работодатели уже десятилетиями заманивают к себе новых работников, предлагая им бесплатные возможности для занятия спортом, и сегодня такая возможность стала фактором гигиены. В свою очередь, относительно новым и все более ценимым мотивирующим средством стало обращение большего внимания на психическое здоровье работников, например, предоставление возможности получить консультацию у психолога или коуча, или пройти соответствующие курсы обучения. Коллегам более старшего возраста понять важность этого сложнее, так как раньше тема признания проблем с психическим здоровьем являлось табу. Сегодня же люди двадцатилетнего возраста говорят об таких вещах свободно, в том числе, и со своими коллегами. 7) Персональный мотивационный пакет станет более важным, чем брендинг работодателя

В 2023 году поиск возможностей для экономии будет занимать центральное место. Так как работодатели скорее будут избегать сокращений, а игнорировать высокие цены на энергию станет невозможно, многим предприятиям придется отказаться от целого ряда давно ставших привычными благ, таких как яркие летние дни, приводящиеся за границей семинары по стратегии или роскошные детские рождественские праздники. Естественно, некоторые работники встретят такую меру не слишком радостно, и поэтому очень важную роль будет играть открытая и честная коммуникация. Работодатели все больше начинают ценить работников, которые в сложной ситуации способны войти в положение своего начальства и участвовать в нахождении мест для экономии. Экономия может касаться и вспомогательных услуг, таких как услуги по кадрам, киберзащита или ИТ-поддержка, которые можно попробовать централизовать и закупать, так как содержание специалистов всех областей на постоянной работе может оказаться слишком накладным. 6) Занятие психическим здоровьем станет новой „компенсацией по спорту“

Пандемия коронавируса необратимо изменила отношение к удаленной работе и домашнему офису. На сегодняшний день осталось совсем мало работодателей, которые занимаются исключительно подсчетом просиженных работником на стуле часов – прежде всего ценится результат. В то же время заметна и другая крайность, когда работники вообще перестают приходить в офис, что начинает негативно влиять на командную работу. В результате работодателям приходится искать новые меры, способные стимулировать работников вернуться обратно на обычное рабочее место, такие как, например, совместные (бесплатные) обеды, возможность организовать присмотр за ребенком, проводимые на месте курсы обучения, или же просто комфортное теплое рабочее помещение. 5) Летние дни будут отменены или проведены более скромно



В течение последних пяти лет почти на всех предприятиях много говорилось о брендинге работодателя как о главном факторе, благодаря которому у дверей фирмы всегда будет выстраиваться очередь из соискателей работы. Сегодня же работодатели начали понимать, что, хотя громкие слова и в некотором смысле колоритная репутация и могут привлечь работников, они совсем не обязательно способны их удержать. Значительно более важным является персональный мотивационный пакет. Действительно, он требует от работодателя немало дополнительного времени и усилий, однако в итоге для работника такая мера будет более мотивирующей, а для работодателя более результативной и долгосрочной, так как бессистемная раздача благ обычно является затратной и неэффективной. Каждого человека стимулируют различные факторы – один хочет больше обучаться, другой стремится получить более продолжительный отпуск, третий желает заниматься спортом, четвертому нужна поддержка по уходу за деться, пятый хочет получить долю в предприятии и т.д. Если работодатель уделил должное время определению потребностей и пожеланий работников, то дальнейшие действия уже будут более простыми и менее затратными.



8) При поступлении на работу владение эстонским языком не будет иметь определяющего значения



В то время, как некоторые политики пытаются ужесточить языковую политику, предприятия нанимают все больше людей, которые не владеют эстонским языком или владеют им в небольшой степени. Профессиональные компетенции и усердная работа перевешивают недостаточные языковые навыки. Ситуация, когда граждане третьих стран забирают работу у ленивых и более требовательных эстоноземельцев, скорее всего, вызовет немало недовольства.



9) Разнообразию – ДА!



Разнообразие является словом, которое сильно раздражает некоторых работодателей, потому что оно напоминает им об американских плакатах о том, что все должны быть равны – женщины и мужчины, молодые и старые, не говоря уже о каждом цвете кожи и вероисповедании. Однако если мы отбросим это клише, то мы увидим, что на этих же самых предприятиях уже происходит непрерывное и естественное распространение разнообразия. В Эстонии все реже встречаются случаи, когда кто-то подвергается на работе дискриминации из-за своего пола, возраста или родительского статуса. Даже руководители стартапов поняли, что наличие в компании людей среднего и пенсионного возраста также может способствовать достижению лучших результатов.



10) Будет больше цениться мировоззрение, ориентированное на спасение мира

Война в Европе заставила больше ценить ответственность, устойчивость и безупречную репутацию организации даже тех работников, которых эти вопросы раньше совершенно не интересовали. Чем более неопределенной становится ситуация в мире, тем больше работники хотят, чтобы их работодатель был спасителем мира или хотя бы благодетелем. Гуманитарные ценности стали более значимыми, и почти каждый соискатель работы хочет знать, какой вклад работодатель вносит в общество, и будет ли его будущая работа иметь смысл и оказывать более широкое влияние.