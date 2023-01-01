Профессор: по крайней мере один из 30 взрослых все еще является источником опасной инфекции

Иммунитет жителей Эстонии

По данным аналитического отдела Больничной кассы, в Эстонии насчитывается более 700 000 взрослых, которые были привиты или переболели коронавирусом, но с момента их последней дозы вакцины или окончания болезни прошло слишком много времени. Поэтому такая группа людей по-прежнему в значительной степени не защищена от вируса - можно ли сказать, что мы находимся в той же ситуации, что и год назад, поскольку иммунитет многих людей нуждается в „обновлении“?

Различные крупномасштабные исследования, проведенные в Англии, США и Израиле, показали, что иммунитет против вируса начинает постепенно снижаться через 1–2 месяца после вакцинации и примерно через шесть месяцев может перестать обеспечивать достаточную защиту от тяжелых заболеваний. Скорость снижения иммунитета зависит от ряда важных факторов — например, интенсивность снижения иммунитета может быть выше у тех, чья иммунная система ослаблена серьезными сопутствующими заболеваниями или лечением, а также у пожилых людей. В то же время исследования показали, что после получения бустерной дозы вакцины количество антител у человека снова значительно возрастает.

Согласно мониторинговому исследованию, изучающему состояние иммунной системы после вакцины, у тех людей, которые получили две дополнительные бустерные дозы, уровень антител в крови был в два раза выше, чем у тех, кто получил только одну бустерную дозу. Кроме того, как международные, так и исследования в Эстонии показали, что самый высокий уровень антител обнаруживается у тех, кто перенес заболевание и был вакцинирован.

Подводя общий итог, можно сказать, что людям, у которых с момента последней дозы вакцины или окончания заболевания прошло полгода или больше, настоятельно рекомендуется вакцинация. Конечно, это особенно важно для пожилых людей и, независимо от возраста, для всех тех, чья иммунная система слабее из-за хронических заболеваний или лекарств, ослабляющих иммунную систему.

„Долгий COVID“