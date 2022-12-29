Власти Беларуси заявили, что на территории страны упала украинская ракета

Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Как отмечает агентство, в настоящее время силовые ведомства Беларуси рассматривают две основные версии произошедшего:

„залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону“;

„ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси“.

29 декабря Россия нанесла новый ракетный удар по территории Украины. По данным ВСУ, всего были запущены 69 ракет, 54 из них удалось сбить. Власти Украины сообщили, что из-за обстрела зафиксированы повреждения в Киеве, Львове, Харькове, Одесской и Ивано-Франковской областях. В столице от обломков сбитой ПВО ракеты повреждены две частных постройки и автомобиль, травмы получили три человека. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

15 ноября, во время массированного удара российских войск по Украине, на территории Польши упала ракета, в результате чего погибли два человека. Первоначально предполагалось, что ракету запустила Россия, однако вскоре страны Запада пришли к выводу, что, скорее всего, это была украинская ракета противовоздушной обороны. Украина настаивает на том, что ракета была российской.

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